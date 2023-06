Die pflegeleichte Hortensie ‚Vanille-Fraise‘ blüht zweifarbig bis in den November

Von: Ines Alms

Sie ist ein Unikat: Die Rispenhortensie ‚Vanille-Fraise‘ wechselt ihre Blütenfarbe innerhalb weniger Tage und zieht so alle Blicke auf sich. Wie man sie richtig anbaut und pflegt.

Frei übersetzt bedeutet der Name der Rispenhortensie ‚Vanille-Fraise‘ (Hydrangea paniculata ‚Renhy‘) „Vanilleeis mit Erdbeeren“. Dies verdankt die Pflanze ihren einzigartigen dicht gefüllten Blüten, die ihre Farbe innerhalb weniger Tage nach dem Aufblühen von cremeweiß bis rosa-rot wechseln. Diese Blüten bilden sich bis in den November hinein den ganzen Sommer über neu, sodass der auffällige Strauch an ein riesiges, süßes Dessert erinnert. Doch die Hortensie ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch ziemlich pflegeleicht.

Die Rispenhortensie ‚Vanille-Fraise‘: das Wichtigste von Pflanzung bis Rückschnitt

Riesige Blütenrispen und ein von Weiß zu Rosa-Rot wechselndes Farbspiel sind das Markenzeichen der Hortensie ‚Vanille-Fraise‘. © Zoonar/Imago

Etwa ab Juli öffnen sich die Knospen der Hortensie ‚Vanille-Fraise‘ zu dicht gefüllten weißen Blüten mit rosafarbener Mitte. Mit zunehmendem Alter nehmen die Blütenköpfe eine tiefere und sattere Färbung an. Das kommt nicht nur bei Schmetterlingen, Bienen und Hummeln gut an. Dem romantischen Charme der Hortensie ‚Vanille-Fraise‘, einer französischen Züchtung, kann man besonders leicht verfallen, weil sie in Sachen Anbau und Pflege nicht so zart und empfindlich ist, wie sie aussieht. Die Sorte ist bis Minus 25 Grad Celsius winterhart und kommt mit Trockenheit besser zurecht als andere Sorten.

Was Sie beim Pflanzen und bei der Pflege beachten sollten:

Standort: Wie die meisten Rispenhortensien gedeiht‚Vanille-Fraise‘ am besten in voller Sonne, obwohl sie auch den Schatten am Nachmittag oder Halbschatten zu schätzen weiß. Sie erreicht eine Höhe von bis zu zweieinhalb Metern und eine Breite von anderthalb Metern, benötigt dementsprechend also genug Platz dafür.

Anbau: Die besten Pflanztermine sind im Frühjahr, bevor das schnelle Wachstum einsetzt, und im Spätherbst, wenn die Hortensie in ihre Ruhephase geht. Der Boden sollte reichhaltig, neutral bis leicht sauer und gut durchlässig sein, gegebenenfalls mit Kompost angereichert. Heben Sie ein Loch aus, das tief und breit genug ist, damit der Wurzelballen locker darin Platz findet.

Pflege: Nach dem Pflanzen muss die Hortensie stets ausreichend gewässert werden. Je nach Größe der Hortensie beginnt die Pflanze ein oder zwei Jahre nach der Pflanzung zu blühen. Schädlinge und Krankheiten stellen normalerweise kein Problem dar.

Schnitt: Diese Hortensienart blüht an neuen Trieben und nicht wie Bauern- und Tellerhortensien am alten Holz der vergangenen Saison. Die verblühten Rispen und alte Zweige können Sie jedes Jahr, am besten nach der schlimmsten Winterkälte im Februar oder März, zu einem Drittel zurückschneiden.

‚Vanille-Fraise‘ macht sich auch gut als Hecke oder Schnittblume

Aufgrund ihrer Größe ist die Hortensie eine ideale blühende Heckenpflanze. Sie lässt sich gut mit kleineren Sträuchern oder Pflanzen in Violett- oder ähnlichen Rosatönen kombinieren. Auch immergrüne Pflanzen passen sehr gut dazu.

Die Rispenhortensie ‚Vanille-Fraise‘ ist auch hervorragend als Schnittblume geeignet. Die Blütenrispen lassen sich auch trocknen und als Dekoration in Innenräumen verwenden.