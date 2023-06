Gießtipp für Hortensien: Warum die falsche Richtung beim Bewässern die Blüten zerstören kann

Von: Anne Tessin, Joana Lück

Hortensien sind beliebte Pflanzen für den Garten. Es ist wichtig, sie regelmäßig und ausreichend zu wässern, jedoch brauchen sie dabei eine Sonderbehandlung.

Was wäre der idyllische Garten im Sommer ohne das prächtige Farbenspiel der üppig blühenden Hortensien? Vom Juni bis September erfreut der klassische Halbstrauch die Herzen der Gartenfreunde und stellt dabei hohe Ansprüche. Denn Hortensien haben großen Durst und benötigen daher regelmäßige Bewässerung. Es ist ratsam, lieber etwas mehr als zu wenig zu gießen, um ihren Durst zu stillen.

Hortensien besser zu viel als zu wenig wässern

Hortensien brauchen regelmäßig Ihre Aufmerksamkeit, besonders beim Gießen. © dreamday145/Imago

Sobald sich die Erde unter den Hortensien trocken anfühlt, wird es höchste Zeit, zum Gartenschlauch oder zur Gießkanne zu greifen. An heißen Tagen im Hochsommer kann dies sogar zweimal täglich erforderlich sein. Bitte beachten Sie dabei die folgenden Hinweise:

Es ist wichtig, das Gießwasser direkt auf den Boden unter der Pflanze zu verteilen. Die Hortensie sollte niemals von oben gegossen werden, da dies das Risiko von Mehltau begünstigt und die zarte Blüte zerstören kann.

Eine gute Methode, um die Feuchtigkeit im Boden länger zu halten, ist das Hinzufügen einer Schicht Mulch. Dadurch trocknet die Erde nicht so schnell aus.

Es ist auch ratsam, die Hortensie nicht während der Mittagshitze zu gießen, da dies zu Verbrennungen führen kann.

Ab Ende August sollte die Menge an Gießwasser langsam reduziert werden.

Beachten Sie, dass der genaue Wasserbedarf Ihrer Hortensien von verschiedenen Faktoren wie Sorte, Standort, Jahreszeit, Substrat, Regenmenge und Pflanzengröße abhängt.

So sehr Hortensien Wasser auch lieben, so empfindlich reagieren sie auf Staunässe. Eine länger andauernde Überwässerung kann dazu führen, dass die Wurzeln der Pflanze faulen und das Wachstum der Hortensie stoppt. Aus diesem Grund ist es ratsam, dass Hortensien in Töpfen mit Drainagelöchern gepflanzt werden, während Hortensien im Garten von einer Schicht Drainage und gut durchlässigem Boden profitieren.

Tipp: Erfahrene Hobbygärtner wissen, dass hängende Blätter und Blüten oft darauf hindeuten, dass die Pflanze nicht genug Wasser bekommt. Vergessen Sie nicht, eine Blumenerde zu wählen, die das Wasser gut speichert, falls Sie den Boden nicht mit Mulch bedecken möchten.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anne Tessin sorgfältig überprüft.