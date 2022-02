Notesofgermany: Wahre Liebe geht durch den Magen

Von: Janine Napirca

Wahre Liebe geht auch bei Hunden durch den Magen (Symbolbild). © imageBROKER/Gerken & Ernst/Imago

Die Instagram-Community von Notesofgermany freut sich über die tierische Anteilnahme Düsseldorfer Nachbarn.

Auf dem Instagram-Profil von Notesofgermany werden immer wieder amüsante Posts hochgeladen. So erreichte das Portal neulich mehrere Fotos einer Düsseldorfer Wohnungstür, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet. Auf den Fotos befindet sich eine Nachricht eines Paares, deren Hund im Haus für Aufsehen sorgte.

Instagram Notesofgermany: Herrchen und Frauchen sorgen sich um den Geräuschpegel von Mops Luna

Eva und Marc aus Düsseldorf machen sich Sorgen – um die Reaktionen der Nachbarn und um ihre Mops-Dame Luna. Denn Luna wurde am Bein operiert und muss einen Monat lang einen Gips tragen. Dass ihre Sorgen – zumindest was die Nachbarn angeht – total unbegründet sind, zeigen die Reaktionen, die man auf den weiteren Slides des Instagram-Posts bei Notesofgermany sehen kann.

Nachdem Luna am Bein operiert wurde, ist sie die nächsten Wochen auf das Tragen eines Gipsverbands angewiesen. Lunas Herrchen und Frauchen machen sich Sorgen, dass die Mops-Dame nun zu laute Geräusche beim Laufen machen könnte und die Nachbarn sich dadurch gestört fühlen. Denn Luna sei nicht gerade „grazil“ unterwegs.

Tierliebe Nachbarn überraschen mit Genesungswünschen und Geschenken

Auf die verfasste Nachricht reagieren die Nachbarn im Düsseldorfer Mehrfamilienhaus mehr als verständnisvoll. Neben Genesungswünschen wie „Gute Besserung“ oder „Get well soon Luna :) Mocha, the pug from the 4th floor“ (Deutsch: Luna werd schnell wieder gesund – Mocha, der Mops aus der vierten Etage) erreichen Luna leckere Geschenke, über die sich der Mops sehr freuen dürfte.

Die Instagram-Community von Notesofgermany freut sich über so viel Tierliebe

Auf den bei Notesofgermany veröffentlichten Post reagieren viele Followerinnen und Follower mit Herzchen und Zuspruch. „Wie süß“, „awww“ und „das sind doch nette Nachbarn“ sind nur wenige von zahlreichen Kommentaren unter dem Post. Ein wenig Humor ist auch mit von der Partie. So schrieb ein Nutzer beispielsweise „Ja, zu den Nachbar-Tieren ist man freundlicher als zu den Leuten. Nem Oppa mit Gipsbein hätte wohl niemand ne Bifi ins Treppenhaus gehängt“. Ein anderer kommentierte „Wie kein Zettel mit dicker fetter Schrift, dass nach 22 Uhr die Bullen gerufen werden? Was‘n da kaputt“ folgte prompt die schlagfertige Antwort „Ist notesofgermany, nicht notesofberlin“. (jn) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.