Kirschen pflücken: Bitte immer zusammen mit dem Stiel

Wer einen Kirschbaum im Garten hat, kann sich glücklich schätzen. Die Gewächse versprechen eine reiche Ernte. Doch bitte immer samt Stiel pflücken.

Kirschen sind neben Beeren der Inbegriff des Sommers. Doch wie auch bei der Ernte von Erdbeeren oder Himbeeren, gibt es bei dem süßen Steinobst ein paar Dinge zu beachten, damit die Früchte sich möglichst lange halten und besonders saftig schmecken.

Kirschen niemals ohne Stiel ernten

Direkt vom Baum in den Mund – so schmecken Kirschen aus dem Garten am besten. Doch damit es so weit kommt, muss man das Obst, das zur Gattung Prunus gehört, erst mal richtig ernten. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Warten Sie mit der Ernte, bis die Kirschen auch wirklich reif sind. Das merken Sie daran, dass die Früchte gleichmäßig rot oder schwarz gefärbt sind, je nach Sorte. Pflücken Sie die Kirschen immer zusammen mit dem Stiel. So bleibt das Obst länger frisch. Denn wenn Sie die Kirschen ohne Stiel pflücken, tritt nicht nur eine kleine Menge Saft aus, an der Abbruchstelle können auch schneller Keime eindringen, die Kirschen faulen schneller. Sobald die Früchte ausgereift sind, dreht man sie am besten samt Stiel vom Ast.

Sie können die Kirschen auch alternativ mit einer Schere direkt unterhalb des Zweiges abschneiden. So werden versehentliche Verletzungen der Triebe umgangen.

Kirschen geerntet, aber noch keine Verwendung? Dann sollten Sie das Steinobst einkochen. Dafür benötigen Sie nur Wasser und Zucker.