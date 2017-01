"Das kleine Immobilien-Seminar in München"

Sie möchten eine Wohnung oder ein Haus kaufen? Hier bekommen Sie Praxiswissen von einem erfahrenen Experten, getreu dem Motto: Erst wissen, dann kaufen!

+ IDEE-plus-GELD veranstaltet zwei sehr informative, kurzweilige Abendvorträge mit einem der Top 25 Berater Deutschlands. Teilnehmer äußern sich folgendermaßen: „Diese Daten bekommt man wirklich nirgendwo anders.“ – „Es war wirklich erstaunlich, wie Sie es schafften, mir in so kurzer Zeit so aufschlussreiche Kennzahlen und Kriterien zu nennen.“

Im Einzelnen:

Seminar Risiken

So können Sie teure Risiken beim Immobilienkauf ausschalten

Am Dienstag, 7. Februar 2017 um 19:00 Uhr

Mit genau 9 Kriterien, die Sie an einem Abend einfach erlernen können, begegnen Sie den größten Risiken beim Kauf eines Hauses oder einer Wohnung. So sichern Sie sich gegen unliebsame Überraschungen ab. Ob Neubau, Altbau oder Sanierungsobjekt – nach diesem Vortrag entscheiden Sie richtig.

Teilnehmerstimme: "Diese Informationen hätte ich mal vor Jahren haben sollen."

NEU: Seminar Objektauswahl

3 funktionierende Wege zur Immobilie – trotz hoher Preise und wenig Angeboten

Am Donnerstag, 9. Februar 2017 um 19:00 Uhr

Ja – es gibt zurzeit genügend Hürden – dennoch sollte es möglich sein, dass Sie sich eine Immobilie zulegen. „Wie“ erfahren Sie auf diesem Vortrag. Sie erhalten geballtes Know-how, um gezielt und mit einem frischen Blick sowie neuen Ideen an das Thema Immobilienkauf ranzugehen.

Teilnehmerstimme: "Warum hat uns das vorher noch keiner gesagt? Vielen Dank für diese ehrlichen Antworten."

Das Besondere:

Getreu dem Motto „Erst wissen, dann kaufen“ bildet IDEE-plus-GELD Sie an diesen zwei Abendseminaren für Ihren erfolgreichen Immobilienkauf aus. Diese Vorträge können auch einzeln besucht werden, zusammen ergeben Sie jedoch ein vollständiges Bild. Die Abendseminare finden in ungezwungener Atmosphäre in einem Seminarraum in München statt. Während einer kleinen Pause gibt es Snacks und Getränke und natürlich die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen.

Teilnehmerstimmen: "Beide Seminare waren sehr gelungen. Mir wurden fundamentale Zusammenhänge sehr klar und interessant erklärt." – "Endlich mal jemand, der ehrlich alle Karten auf den Tisch legt."

Insider-Wissen rund um den Immobilienkauf: Ein Fachmann gibt hier wertvolle Tipps aus 27 Jahren Erfahrung. Nutzen Sie diese seltene Gelegenheit und erhalten Sie Informationen, an die Sie sonst nicht leicht kommen.

Erst wissen - dann kaufen!

Machen Ihnen langfristige und hohe Belastungen vielleicht Kopfzerbrechen? Andererseits bekommen Sie zurzeit bei anderen sicheren Geldanlagen praktisch keine Zinsen. Sind Immobilien also eine rentable Anlage-Alternative? Was rechnet sich besser: selbst genutzt oder vermietet?

IDEE-plus-GELD – Ihr Investment verdient ein Zuhause

IDEE-plus-GELD beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen des Aufbaus und der Sicherung von Wohlstand mit Immobilien. Immobilientage, Seminare und Vorträge werden veranstaltet, um das wertvolle Fachwissen für den Erwerb guter Immobilien und über den Immobilienmarkt einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Alle wichtigen Ansprechpartner haben mindestens 15 Jahre Berufserfahrung, zum Teil sogar über 20 Jahre. Daher finden Sie hier praktisch immer eine gute Lösung für Ihre Immobilienfragen.

Teilnehmerstimmen: "Beide Seminare waren sehr gelungen. Mir wurden fundamentale Zusammenhänge sehr klar und interessant erklärt. Jetzt sehe ich den Themenbereich Immobilien aus einem ganz anderen Blickwinkel. Wieder was gelernt – das ist doch klasse.“

Termine: Di. 7. und Do. 9. Februar 2017 um 19:00 Uhr

Ort: Events over Munich, Dingolfingerstr. 7, 81673 München

Kosten: Jeweils 20 Euro (bar zu bezahlen vor Ort) inkl. Snacks und Getränke

HINWEIS: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Melden Sie sich am besten gleich an!

Was Teilnehmer sagen:

„Zwei Abende, die sich auf jeden Fall lohnen, wenn man sich ein Eigenheim oder eine Geldanlage zulegen möchte. Sehr gutes, verständliches Seminar. Worauf muss ich achten? Risiken? Bausubstanz? Und vieles mehr. Sehr zu empfehlen! Guter Aufbau und sehr gute Unterlagen, tolle und verständliche Präsentation und dazu noch sehr nette, aufschlussreiche Gespräche.“

„Es war keine Verkaufsveranstaltung, sondern eine sehr gut strukturierte Präsentation von Fakten zum Thema Immobilienerwerb. Ein Handout wurde nach der Veranstaltung ausgehändigt. Während der Präsentation gab es jederzeit die Möglichkeit Fragen zu stellen. Die Seminare sind sehr zu empfehlen, insbesondere wenn man sich mit dem Thema Immobilienerwerb beschäftigt.“

„Durch diese Seminare wurde mir ein unheimlicher Wissensvorsprung für den Kauf von Immobilien verschafft. Herr Bucerius ist ein absoluter Kenner des Immobiliengeschäfts und sehr kompetent in allen Fragen rund um die Immobilie.“

„Zwei hervorragende Seminar-Abende. So etwas braucht jeder, der sich mit dem Thema Immobilienkauf auseinandersetzt. Das vermittelte Wissen war sowohl für „Anfänger“ als auch „Fortgeschrittene“ spannend und interessant. Manche schwer zu erfassende und kompliziert erscheinende Aspekte beim Immobilienkauf wurden mit einer herrlichen Frische und Leichtigkeit präsentiert. Man fühlt sich nach dem Besuch der Seminare auf jeden Fall schlauer und sicherer auf diesem Gebiet.“

