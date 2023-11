Wer Herbstlaub an der falschen Stelle entsorgt, riskiert Bußgelder – schon ein Eimer reicht

Von: Anne Tessin, Ines Alms

Herbstlaub kann sich zu enormen Mengen anhäufen und dann stellt sich die Frage: Wohin damit? Bis zu 300 Euro Bußgeld kostet Sie eine nachlässige Entsorgung.

Aus Rücksicht auf die Tierwelt beschränken viele Hobbygärtner ihren Herbstschnitt. Um Igel, Erdkröten und anderen Tieren Unterschlupf zu bieten, wird im Garten nur das absolut Notwendige gestutzt. Allerdings gilt dies nicht für das Herbstlaub, das sich in einem Garten mit vielen oder großen Bäumen ungewollt stark ansammeln kann. Es ist nicht ratsam, das Laub einfach liegenzulassen, da dies dem Rasen schadet. Laubhaufen für Wildtiere sind nur begrenzt möglich und auch die Kapazität des Komposts hat ihre Grenzen.

Sollte es jemand nun für eine geniale Idee halten, die augenscheinlich unendlichen Mengen an Laub zu verbrennen oder in der Wildnis oder an anderen Orten in der freien Natur loszuwerden, könnte es teuer werden. Je nach Bundesland drohen unterschiedlich hohe Strafen.

300 Euro Strafe für einen Kofferraum voll mit Laub: Saarland greift durch

Die Entsorgung illegal entsorgter Gartenabfälle stellt für Städte und Gemeinden jedes Jahr eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Selbst in scheinbar harmlosem Grünschnitt könnten sich toxische Substanzen verbergen, die keinesfalls ins Grundwasser gelangen sollten.

Das Entsorgen von pflanzlichen Abfällen wie Laub, Rasenschnitt oder Erde in der freien Natur stellt deshalb eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Die Höhe des Bußgeldes hängt von der Menge des entsorgten Materials ab und das geht schon bei geringen Ausmaßen los. Laut bussgeldkatalog.org müssen Sie für einen Eimer voller Blätter in den meisten Bundesländern zwischen zehn und 40 Euro zahlen. In Bremen, Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg kann das Entsorgen einer Kofferraumladung Laub bis zu 100 Euro kosten, im Saarland sogar bis zu 300 Euro. Sollten sich die Mengen noch auf eine Lastwagenladung oder mehr belaufen, müssen die Verursache für 2500 Euro Strafe schon tief in die Tasche greifen.

Laub richtig entsorgen und Bußgeld vermeiden

Hilflos ausgeliefert sind Sie dem Ganzen jedoch nicht, denn mit einer fachgerechten Entsorgung des Laubs können Sie sich unnötigen Ärger und hohe Bußgelder sparen. Wenn die Biotonne oder der Komposthaufen keinen Platz mehr für das Laub bieten – was bei bestimmten Laubarten wie Eichenblättern ohnehin nicht ratsam ist – kann ein Teil davon als Mulch genutzt werden. Das Verwenden von Laubbläsern zur Beseitigung dagegen wird schnell gefährlich für Kleintiere. Zudem erzeugen die Geräte ordentlich Krach und sind aus Gründen des Lärmschutzes nicht immer gestattet.

Für größere Mengen an Grünabfällen rät das Umweltbundesamt, diese der kommunalen Abfallentsorgung zuzuführen, beispielsweise durch Abgabe auf Wertstoffhöfen. Mancherorts finden Sie aber auch spezielle Straßensammlungen, bei denen Sie Ihr Laub loswerden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung überarbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anne Tessin sorgfältig überprüft.