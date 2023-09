Kürbis-Check: So wissen Sie, ob es ein essbarer Speisekürbis oder ein giftiger Zierkürbis ist

Von: Anne Tessin, Ines Alms

Teilen

Kürbisse sind ein Highlight im Herbst. Doch wie unterscheidet man essbare von reinen Deko-Kürbissen? Ihre Sinne helfen Ihnen dabei.

Im Herbst sind auf den Marktplätzen und entlang der Felder Kürbisse in vielfältigen Formen und Farben zu sehen – Butternut, Hokkaido, Spaghettikürbis und jedes Jahr scheint die Sortenvielfalt zu wachsen. Wer kein Kenner von Gemüsesorten ist, ist oft unsicher, ob es sich um reine Dekorationskürbisse oder essbare Varianten handelt. In solchen Situationen ist es ratsam, auf die eigenen Sinne zu setzen, also das Aussehen des Kürbisses zu beurteilen und eine kleine Geschmacksprobe vom rohen Kürbis zu nehmen.

Am Aussehen allein können Sie Kürbisse oft nicht unterscheiden

Essbar oder giftig? Kürbisse kommen in vielen verschiedenen Varianten, die Sie aber unterscheiden können. © Daniel Scharinger/Imago

Zierkürbisse ziehen alle Blicke auf sich: Sie sind gestreift, gepunktet, grün oder gelb oder haben eine lustige Form. Ihr auffälliges Erscheinungsbild ist bereits ein Hinweis darauf, dass sie hauptsächlich als Dekoration dienen. Aber das allein ist kein entscheidendes Kriterium für die Essbarkeit des Gemüses, denn auch die essbaren Varianten sind oft sehr ansprechend, wie zum Beispiel die eigenartig geformte Bischofsmütze oder der Patisson-Kürbis, der an ein verbeultes Ufo erinnert.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unserer Experten von 24garten.de.

Wenn man sich nicht sicher ist, ob man, zum Beispiel durch Eigenanbau oder durch das Sortenschild im Geschäft, einen essbaren Kürbis in den Händen hält, sollte man mit Vorsicht vorgehen, bevor man ihn in der Küche verwendet. Zierkürbisse enthalten normalerweise eine hohe Konzentration an Cucurbitacinen. Diese natürlichen Bitterstoffe dienen der Pflanze als Schutz vor Fressfeinden. Da Zierkürbisse nicht zum Verzehr bestimmt sind, war es nicht notwendig, diese Eigenschaft aus ihnen herauszuzüchten. Wer jedoch zu viel von dem Kürbis verzehrt, kann mit einer Cucurbitacin-Vergiftung und infolgedessen gesundheitlichen Problemen wie Übelkeit, Durchfall oder Magenbeschwerden rechnen.

Wie Sie einen Zierkürbis von einem essbaren Kürbis unterscheiden können

Öffnen Sie den Kürbis: Wenn der Anteil an Fruchtfleisch groß ist, deutet dies auf einen Speisekürbis hin. Denn Deko-Kürbisse weisen häufig wenig oder überhaupt kein Fruchtfleisch auf.

Führen Sie einen vorsichtigen Geschmackstest mit dem rohen Kürbis durch: Berühren Sie mit der Zunge das Fruchtfleisch oder nehmen Sie ein winziges Stück Kürbis in den Mund – wenn Sie Bitterstoffe wahrnehmen, sollten Sie davon Abstand nehmen.

Kürbis im Herbst: Die besten zehn Sorten Fotostrecke ansehen

Übrigens können bittere Cucurbitacine auch auftreten, wenn Kürbisse aus selbst geerntetem Saatgut gezogen werden. Dadurch verlieren die Pflanzen häufig ihre Zuchteigenschaften und weisen wieder Eigenschaften ihrer Ursprungsform auf. Dazu gehört auch oft ein hoher Gehalt an giftigen Bitterstoffen. Dies kann auch schnell passieren, wenn Sie Speisekürbisse neben Zucchinipflanzen oder Zierkürbissen anbauen, da es dann zu Kreuzungen kommen kann.

Dieser Artikel wurde von der Redakteurin Ines Alms erstellt und mithilfe maschineller Unterstützung von der Redakteurin Anne Tessin überarbeitet und vor der Veröffentlichung überprüft.