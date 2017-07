So leicht justieren Sie Ihre Personenwaage

Eine Personenwaage ist in jedem Haushalt zu finden - dafür sollte sie auch korrekt wiegen.

Wenn die Personenwaage zu Hause nicht richtig misst oder verstellt ist, können Sie leicht etwas nachjustieren. Hier lesen Sie, wie das funktioniert.

Einfache Personenwaagen messen oft nicht so genau, wie es erwünscht ist: Schließlich will das persönliche Gewicht immer exakt bestimmt werden und leider verstellt sich die Waage schon nach dem kleinsten Schubser. Damit korrektes Wiegen möglich ist, können Sie selbst ein wenig an Ihrer Waage justieren.

So stellen Sie die Personenwaage richtig ein

Justieren ist schon das erste Stichwort: Beim Justieren geht es nicht so sehr um die Messgenauigkeit als um die Anpassung des Messbereichs. Das heißt: Die Übereinstimmung zwischen angezeigtem Gewicht und dem markierten Messpunkt soll überprüft werden.

Dies gestaltet sich oft als schwierig, weil der Zeiger bei der kleinsten Änderung des Blickwinkels auf die Messskala schon verschoben wirkt. Deshalb müssen Sie immer genau darauf achten, dass der Zeiger direkt auf der Nullmarkierung liegt, solange nichts gewogen wird.

Den Zeiger können Sie meist über ein Stellrad wieder richtig einstellen, erklärt das Online-Portal Hausjournal.

Kalibrieren Sie Ihre Waage

Um sicherzustellen, dass die Messung exakt ist, müssen Sie sich ans Kalibrieren machen. Dazu brauchen Sie mindestens ein Gegengewicht, besser noch mehr, die eine feste Maßeinheit haben. So können Sie nach dem Justieren erst einmal testen, wie genau Ihre Waage misst.

Sollte es Abweichungen geben, können viele elektronische Waagen über eine Bedientaste kalibriert werden. Dabei wird das Gewicht gemessen und auf Null gesetzt. Schon misst die Waage wieder einwandfrei.

Muss ich meine Waage eichen lassen?

Eine Waage tatsächlich zu eichen, ist meist unnötig, weil dies letztendlich nur ein amtlicher Beweis ist, dass Ihre Waage richtig wiegt. Eine Kalibrierung ist deshalb völlig ausreichend - vor allem bei Personenwaagen. Nur im medizinischen Bereich wäre eine Eichung vorteilhaft.

Lesen Sie hier, wie Sie Ihre Putzlappen und Schwämme im Nu keimfrei bekommen.

Auch interessant: Mit diesem Trick öffnen Sie jedes Marmeladenglas.

Von Franziska Kaindl