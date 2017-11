Mieter flippt aus: "Preisniveau ist erschreckend und dämlich"

Die Mieten steigen in vielen deutschen Großstädten immer weiter an. Einem Mieter wurde das jetzt zu bunt - und er machte seinem Ärger richtig Luft.

Ein User des Portals Ebay Kleinanzeigen hat seinem Ärger über steigende Mieten richtig Luft gemacht. Auf dem Portal werden auch immer wieder Immobilien zum Mieten und Wohnen angeboten. Gerade in München sind die Mietpreise in den vergangenen Jahre stark gestiegen - und tun es noch immer.

Der User mit dem Namen "Traumfänger" ist darüber so erbost, dass er eine wütende Nachricht auf dem Portal hinterließ - und die hat es in sich:

"Euer Preisniveau ist erschreckend und zugleich dämlich"

"Es ist traurig", schreibt der User. "Wieso wollt ihr immer mehr? Ihr habt doch schon etwas? Ihr habt Immobilien." Seinem Frust über die hohen Mietpreis lässt er freien Lauf: "Ich kenne viele Vermieter und keinem geht es extrem schlecht! Fahren Porsche oder Maserati."

Klar gönne er es den Vermietern, so "Traumfänger". Jedoch prangert er an: "Wieso müssen die Mieten so überteuert sein?" Er appelliert an alle Vermieter: "Wacht endlich auf.... macht es nicht noch schlimmer und werdet wieder normal." Die Mieten würden in keiner Relation mehr stehen, die überteuerten Unterkünfte seien teils in miserablem Zustand.

Mieter, fährt der User fort, müssten teilweise in mehreren Jobs nebeneinander arbeiten, um sich das Wohnen in München überhaupt leisten zu können. "Hört endlich auf mit Eurem Wuchermieten-Wettbewerb. Das Maß läuft über und ihr verschließt die Augen", schreibt er.

User erstellt Nachtrag zu Wut-Inserat

Das scheinbare Inserat hat im Netz bereits große Kreise gezogen. Viele User scheinen darauf reagiert zu haben, denn "Traumfänger" verfasste noch einen Nachtrag zu seinem Wut-Post. Darin bedankt er sich für all die "netten Worte", die er erhalten habe. Er selbst sei nicht in Not, prangere aber die hohe Mieten und Vermieter an, die diese verlangen.

"Wenn eine Einzelperson einen Job hat, mit dem sie gerade so über die Runden kommt, ist der Preis dann gerechtfertigt", so der User in seinem zweiten Text, "wenn die Miete für eine kleine Wohnung oder ein Apartment an den Nettolohn dieser Person herankommt?"

"Erlebnisse aus den letzten Jahren"

"Aktuell haben wir einen Neubürger im Betrieb", schreibt "Traumfänger" weiter. Er lebe in einem Haus extra für, wie der User sie nennt, 'Neubürger'. "Und ja sie tun mir teilweise sogar leid - solange sie sich nichts zu Schulden kommen lassen. 16 Personen in einem Haus. Davon vier in einem Zimmer. Je Person 450 Euro Miete... na, wer hatte Mathe Leistungskurs???", richtet er die Frage provokativ an die Leser seines zweiten Inserats. "Das sind über 7.000 Euro im Monat. Wieso also billiger machen, wenn man in einem Jahr so auch reich werden kann?"

Der User regt sich in seinem Schreiben über diverse weitere Beispiele auf und richtet sich schließlich mit einer Bitte an alle Vermieter:

"Also eine einfache Bitte, liebe Vermieter. Erfreut Euch an einem Eigenheim oder zwei oder drei oder noch mehr. Wenn ihr mit den Einnahmen gut haushaltet, sind auch kleine Reperaturen kein Problem und ansonsten gibt es genügend Mieter die froh wären und es in Ehren halten würden, wenn sie etwas Ordentliches und Bezahlbares finden würden und die Chance haben, auch mal Geld bei Seite zu legen für ein klein wenig Luxus. [...] Das, was viele von Euch Vermietern haben, ist für viele von uns Mietern leider nicht alltäglich und normal. Wir drehen jeden Cent zehnmal um. Verzichten auf vieles und haben Nebenjobs um über die Runden zu kommen. Und wären einfach nur dankbar wenn das endlich mal jemand sieht und erkennt."

