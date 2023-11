Herbstlaub auf Gehwegen: Wer nicht fegt, dem drohen empfindliche Bußgelder

Von: Anne Hund, Maria Wendel

Unfälle durch rutschiges Laub können für Grundstückseigentümer teuer werden. Doch wie oft muss eigentlich gefegt werden und sind die Mieter genauso zuständig?

Grundstückseigentümer haben die Pflicht, den Gehweg vor ihrem Anwesen sauber zu halten. Dies beinhaltet auch das Entfernen von rutschigem Herbstlaub, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, wie das Magazin Ökotest erläutert. Wer dieser Verantwortung nicht nachkommt, kann hohe Kosten verursachen, wenn ein Fußgänger stolpert, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) weiter berichtet. „Die Geschädigten können Schadenersatz oder Schmerzensgeld verlangen“, so Roland Stecher von der Verbraucherzentrale Bremen laut des Berichts. Üblicherweise wird der Eigentümer, vor dessen Grundstück der Gehweg liegt, zur Verantwortung gezogen, so die dpa.

Wie oft muss man Laub vom Gehweg entfernen?

Die allgemeine Regel besagt, dass Gehwege an Wochentagen zwischen 7 und 20 Uhr sowie an Wochenenden zwischen 9 und 20 Uhr gefahrlos begehbar sein müssen. „Aktuellere Rechtsprechung weicht jedoch von dieser Regelung ab“, steht weiter in dem Bericht der dpa. Das Landgericht Berlin entschied 2005 (Az. 13 O 192/03), dass es ausreichend sei, das Herbstlaub alle sechs Tage zu entfernen. Der Verbraucherschützer rät jedoch, bei Bedarf die Wege täglich zu fegen – zum Schutz der Mitmenschen. Beauftragen Eigentümer ein Unternehmen mit der Gehwegreinigung, liegt die Verkehrssicherungspflicht wiederum bei diesem, berichtet die dpa.

„In aller Regel müssen sich die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke darum kümmern, dass das Herbstlaub von den Gehwegen entfernt wird. Die Kommunen haben ihnen nämlich meist die sogenannte Verkehrssicherungspflicht übertragen“, so eine Mitteilung (Stand: 2. November) des Haus- und Grundeigentümerverbands Haus & Grund Rheinland Westfalen. Darin erklärt Landesverbands-Präsident Konrad Adenauer gleichzeitig: „Ausnahmen können dort bestehen, wo die Kommune selbst fegt, weil etwa eine Bushaltestelle frei zu halten ist. Im Zweifel sollte man bei der Stadt nachfragen.“

Laubfegen: Gilt die Räumpflicht auch für Mieter?

Eigentümer können die Pflicht zum Laubfegen an andere delegieren, wie es in der Mitteilung von Haus & Grund Rheinland Westfalen weiter heißt. Dies muss jedoch im Mietvertrag festgelegt sein, um die Haftungsfrage zu klären. „Der Vermieter hat die Pflicht zur Überwachung, Mieter müssen aber nicht täglich nachkehren“, so Erik Uwe Amaya, Verbandsdirektor von Haus & Grund Rheinland Westfalen laut der Mitteilung. Wer einen Laubbläser benutzt, muss sich übrigens, ähnlich wie beim Rasenmähen, an die Ruhezeiten halten.

Herbstlaub korrekt entfernen und kein Bußgeld riskieren

Am besten sollte man das Laub mit einem Rechen oder mit Schaufel und Besen beseitigen, rät das Magazin Ökotest in seinem Online-Artikel. Selbst wenn die Blätter ursprünglich vom Nachbarn stammen, muss der Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Blätter liegen, diese entsorgen. Wer das Laub einfach liegen lässt, riskiert eine Geldstrafe. Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Nichterfüllung der Verkehrssicherungspflicht, etwa durch Abwesenheit, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Diese kann zusätzlich zu einer eventuellen Schadenersatzforderung mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro belegt werden, so der Bund der Versicherten e. V. (BdV) in Hamburg. Aber auch, wer das Laub mit dem Laubsauger oder Laubbläser entfernen möchte und diese Geräte zur falschen Uhrzeit anschmeißt, muss mit einem hohen Bußgeld rechnen.

Richtige Entsorgung von Herbstlaub

Wie entsorgt man Laub richtig? Wer eine Biotonne hat, kann darin überschüssiges Laub „am schnellsten loswerden“, erklärt die Verbraucherzentrale auf ihrer Website. Restmüll- oder Papiertonne seien jedoch tabu. Wissenswert: In vielen Gemeinden gibt es laut der Verbraucherzentrale auch „spezielle Säcke für Laub, die meist abgeholt werden, oder Laubkörbe an den Straßen“. Man sollte sich am besten über den kommunalen Abfallkalender oder beim lokalen Entsorger informieren, so der Ratschlag. Das Laub kann auch auf dem eigenen Komposthaufen entsorgt werden.

