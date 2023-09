Drei Tipps, wie Sie im Garten Beläge mit Moos und Algen verhindern

Von: Ines Alms

Algen, Flechten, Moose: Mit einer feuchten Witterung breitet sich zunehmend Grünbelag auf der Terrasse oder auf Steinplatten im Garten aus. Dem kann man vorbeugen.

Vor allem im feuchtkalten Herbst und im regnerischen Frühling sind Moose, Flechten und Algen im Garten auf dem Vormarsch. Es grünt an manchen Stellen grüner, als dem Hobbygärtner lieb ist. Denn die ungewünschten Gewächse greifen nicht nur Holz und Stein an, sie machen die Oberflächen auch rutschig und damit zu einer Verletzungsgefahr. Die Bekämpfung des Grünbelags, umgangssprachlich auch als Grünspan bezeichnet, ist mühselig. Daher sollte man dem Wildwuchs so weit es geht vorbeugen.

Mehrere Maßnahmen schützen Holz und Stein vor dem gröbsten Grünbelag

Wenn die feuchte Witterung zunimmt, sind auch Grünbeläge auf Holzterrassen und Steinfliesen nicht mehr fern. © Zoonar/Imago

Wer weder Hochdruckreiniger noch Chemie einsetzen möchte, muss sich mit viel Muskelkraft und Hausmitteln behelfen, um den Biofilm von Terrassenböden und Gartenmöbeln wegzuschrubben. Besser, wenn man das herauszögern kann. Es ist fast unmöglich, den Grünbelag gänzlich zu verhindern, aber laut dem Portal Vivanno.de lassen sich Fliesen und Holzbohlen mit den folgenden Methoden recht gut schützen:

Imprägnieren Sie Ihre Fliesen aus Naturstein, Steinzeug, Beton und Zement nach einer Grundreinigung: Tragen Sie ein Imprägniermittel nur auf saubere und trockene Flächen auf und testen Sie es zunächst an einer kleinen Stelle. Überschuss entfernen und die Imprägnierung mindestens einen Tag trocknen lassen. Etwa alle drei bis fünf Jahre sollte man den Schutz erneuern.

Ölen Sie Terrassenhölzer, Weich- und Harthölzer nach einer Grundreinigung: Tragen Sie ein Holzschutzöl mit einer Streichbürste auf das trockene Holz auf und lassen es danach mindestens einen Tag trocknen. Den Ölschutz sollte man etwa ein- bis dreimal im Jahr auftragen.

Regelmäßiges Reinemachen erspart mühselige Arbeit

Der beste Schutz vor dem Grünbelag ist laut Natursteinpflege24.de ganz einfach: Eine regelmäßige sanfte Reinigung mit einem Grundreiniger, einem Schrubber und einem Besen verhindert die Ablagerung von Staub, Pollen, Samen und Blättern. Und sobald der Boden nach einem Regenschauer wieder abgetrocknet ist: gleich weg mit dem Blattwerk! Wer rechtzeitig den inneren Schweinehund überwindet, spart sich später viel mühselige Arbeit.

Dabei gilt, je schattiger der Platz ist, desto anfälliger sind Wege, Mauern und Terrassen für Grünbelag. Wenn es möglich ist, sollte man daher etwas Licht schaffen, indem man überhängende Zweige entfernt oder sehr dichtes Blattwerk etwas auslichtet – dabei sollte man aber darauf achten, dass es zu dem jeweiligen Zeitpunkt erlaubt ist.

Grünbelag auf Gartenmöbeln kann man verhindern, indem man sie nach dem Gebrauch stets ins Trockene stellt oder gleich abtrocknet, nachdem sie nass geworden sind.