Verkaufsstart Eigentumswohnungen "Belvedere" Pasing-Obermenzing

„Begeisterung fürs Bauen, Leidenschaft fürs Wohnen“: So lässt sich die Philosophie von MünchenBau wohl am besten umschreiben.

Das traditionsreiche Bauträgerunternehmen, das sich auf besondere Objekte spezialisiert hat, setzt mit großer Detailverliebtheit die Wünsche einer anspruchsvollen Wohn-Klientel um.

Neues Bauprojekt "Belvedere" der MünchenBau in Pasing-Obermenzing

Mit Weitblick Wohnen! Unter diesem Motto startet der Verkauf des neuen Projekts der MünchenBau BELVEDERE in Pasing-Obermenzing, einem der eigenständigsten Stadtbezirke Münchens. In dem neu entstehenden Stadtquartier an der Paul-Gerhardt-Allee können Sie den Vorteil der unmittelbaren Nähe genießen. Die Naturidylle im Nymphenburger Schlosspark, die Lebendigkeit rund um den Pasinger Bahnhof, die Pasing Arcaden und die vielfältige Kultur in der Pasinger Fabrik. Der Kontrast könnte größer nicht sein – und macht gerade deshalb das Viertel so beliebt. In und um das Quartier sind unter anderem ein Nahversorgungszentrum, eine Grundschule, Kindertagesstätten sowie großzügige öffentliche Grünflächen geplant. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad sind es nur wenige Minuten zum weitläufigen Grün des Nymphenburger Schlossparks, der über eine Unterführung direkt erreichbar ist. Hier können Sie anspruchsvolle Joggingstrecken meistern oder in das weitverzweigte Radwegenetz einsteigen.

Hier zeichnet sich schon heute ab, wie sich städtisches Wohnen und Leben in Zukunft gestalten werden. Ruhiges grünes Umfeld, sehr gute Verbindungen in die City und das Umland sowie eine eigene Stadtquartier-Infrastruktur.

Das Ensemble besticht durch seine moderne, eindrucksvolle Architektur. Wohnungen mit „Weitblick“ eröffnen dem Bewohner neue Perspektiven. Das einzigartige Garten-Plateau auf Höhe des ersten Stockwerks sucht seinesgleichen. Als Parkanlage gestaltet, bietet es Jung und Alt neue Begegnungs- und Rückzugsmöglichkeiten.

Angeboten werden kompakt geschnittene 2-, 2,5- und 3-Zimmer-Eigentumswohnungen mit Terrassen oder Loggien und mit Wohnflächen von ca. 39 bis 98 m². Die Vielzahl an individuellen Grundrissen beweist, unabhängig von ihrer Größe, ein Höchstmaß an Alltagstauglichkeit, Wohnlichkeit und Atmosphäre. Für BELVEDERE wurde eine besonders sorgfältige Materialauswahl mit bewährten Produkten aus erfahrener Herstellerhand getroffen.

Details, die begeistern, und Ideen, die den Alltag bereichern. Finden Sie heraus, was den Unterschied ausmacht.

Sie erreichen uns unter: Tel. 089 / 743 6600 oder besuchen Sie uns im Info-Pavillon am Grundstück in der Paul-Gerhardt-Allee, Ecke Berduxstraße.

Öffnungszeiten: Mi. von 16 bis 18 Uhr und Fr./Sa./So. von 15 bis 18 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie. Im Internet finden Sie uns unter www.muenchenbau.com.