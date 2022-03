Nacktschnecken im März: So bekämpfen Sie die Schädlinge schon jetzt

Von: Joana Lück

Nicht nur in warmen Sommern sind Schnecken lästig, auch in milden Wintern können sie ganze Beete zerstören. Die Redaktion weiß, was hilft.

München – Schnecken sind nicht nur eklig, sie greifen auch Gemüse, Pflanzen und süße Früchte im Garten an. Und aufgrund des eher milden Winters haben sie schon im März freie Bahn. Die Redaktion hat die besten Tipps für eine ganz natürliche Schneckenbekämpfung.

Schnecken gehören nicht gerade zu den beliebtesten Tieren im Garten. Sie sind glitschig, hinterlassen schleimige Spuren und vergehen sich auch noch an den Lieblingspflanzen im Gartenbeet.

Aufgrund des milden Winters kann man jetzt schon Nacktschnecken antreffen. (Symbolbild) © Michael Kri/Imago

Dass manche Arten geschützt sind, oder gar nützlich, kommt einem erst einmal nicht in den Sinn. Die Weinbergschnecken gehören zu den bedrohten Arten. Es gibt einige Hausmittel, die Schnecken auf natürliche Weise abhalten. Zu ihnen gehören:

Schneckenzäune und -Ringe

Das Auslegen von Salatblättern

Fallobst lockt Schnecken an, es kann aber auch wie die Salatblätter als Ablenkung dienen.

Verstecke, die für Schnecken attraktiv sind, sollten beseitigt werden. Dazu gehören Äste und Blätter.

Im Herbst sollte man den Garten nicht mehr umgraben, um zu vermeiden, dass Schnecken in den Hohlräumen ihre Eier ablegen.

Keinesfalls sollten Sie Bierfallen aufstellen. Was einst als effektive Falle für Schnecken galt, ist mittlerweile umstritten, denn auch andere Tiere wie Insekten können in ihnen verenden. Die Fallen locken die Schnecken zudem oft erst in den Garten. Wer noch kein Problem hatte, hat es spätestens mit dem Aufstellen der für Schnecken wohlduftenden Falle, die sie aus 100 Meter Entfernung riechen.

Nacktschnecken im März: Tiere gegen Schnecken

Erwachsene Schnecken stehen auf dem Speiseplan von Igeln, Kröten, Mäusen, aber auch Vogelarten wie Elstern, Amseln und Staren. Käfer fressen Schneckeneier. Somit können Sie versuchen, diese genannten Tiere in Ihren Garten zu locken, wenn Sie Schnecken ganz natürlich bekämpfen wollen.

Wer etwas mehr Platz hat, der holt sich die flugunfähigen Laufenten in den Garten, deren Leibspeise neben Regenwürmern auch Nacktschnecken sind.