Neubauprojekt "dahoam": Verkaufsstart des 2. Bauabschnitts

Am Samstag, den 08. Juli 2017 startet der Verkauf des 2. Bauabschnitts für das Wohnbauprojekt „dahoam“ in Vaterstetten bei München. Hier erfahren Sie mehr dazu.

„dahoam“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der HI Wohnbau GmbH und der investa Real Estate. Gebaut werden moderne 1- bis 5-Zimmer- Eigentumswohnungen und großzügige Reihenhäuser mit bis zu 6 Zimmern. Mit dem Verkaufsstart des 2. Bauabschnitts werden Anfang Juli 2017 nun weitere 65 Eigentumswohnungen und 14 neue Reihenhäuser angeboten.

Verkaufsstart und Informationstage am 08. & 09. Juli 2017

Anlässlich des Starts des 2. Bauabschnitts findet am Samstag, den 08. Juli und Sonntag, den 09. Juli, auf dem Grundstück eine Informationsveranstaltung mit detaillierter Vorstellung des Neubauprojekts „dahoam“ statt. Beginn der Veranstaltung ist an beiden Tagen jeweils ab 13.00 Uhr im Festzelt mit bayrischen Schmankerln. In der exklusiven Präsentation des Projektes um 14.00 Uhr erfahren Sie alles Wissenswertes über das Gesamtareal Vaterstetten Nord-/West und Ihre Möglichkeiten und Vorteile rund um das Thema Wohneigentum im Projekt „dahoam“. Im Anschluss erwartet Sie ein interessanter Fachvortrag zum nachhaltigen Energiekonzept: „Nie wieder Stromkosten „dahoam“ - wir zeigen wie`s geht“. Für die kleinen Besucher gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Auch für das leibliche Wohl im Festzelt ist natürlich gesorgt. Das Ende der Veranstaltung ist an beiden Tagen um ca. 17.00 Uhr. Die Zufahrt zum Baugrundstück erfolgt über die Dorfstraße am Ende vom Birkenweg in Vaterstetten.

+ Außenillustration der Mehrfamilienhäuser des 2. Bauabschnitts (künstlerische Darstellung aus Sicht des Illustrators). © HI Wohnbau GmbH

Grün, grüner, dahoam!

Mit diesem Wohnbauprojekt entstehen moderne 1- bis 5-Zimmer-Eigentumswohnungen und attraktive Reihenhäuser in einer herrlich grünen Umgebung. Das Wohnquartier besteht aus kleinen Einheiten mit wenigen Wohnungen pro Hauszugang und nur drei Etagen. Die künftigen Bewohner haben die freie Wahl zwischen Wohnungen mit terrassenähnlichen Balkonen und sonnig gelegenen Privatgärten oder gar Reihenhäusern mit bis zu 6 Zimmern.

„dahoam“ in Vaterstetten – Viel Raum für Familien

Besonders ideal für Familien mit Kindern sind der grüne Anger und die verkehrsberuhigte, private Spielstraße im Projekt „dahoam“. Die unverbauten, angrenzenden Felder und Wiesen sind ein zusätzliches Plus für Naturliebhaber.

Die neue Eigentums-Wohnanlage „dahoam“ bietet die begehrte Mischung aus naturnahem, ruhigem Wohnumfeld, eine hervorragenden Nahversorgung und einer direkten Anbindung an die Münchener Innenstadt. Die schnelle Erreichbarkeit herrlicher Badeseen, Golfplätze, Reitställe und der Vielzahl attraktiver Ausflugsziele im Münchener Alpenvorland bietet den zukünftigen Bewohnern einen zusätzlichen, sehr hohen Freizeitwert.

+ Außenillustration der Mehrfamilienhäuser (künstlerische Darstellung aus Sicht des Illustrators). © HI Wohnbau GmbH

Komfort, Raum und Sicherheit

Auch auf die inneren Werte kommt es an: Die Wohnungen sind lichtdurchflutet, hell und freundlich. Die Grundrisse sind bestens durchdacht und modern gestaltet. Zum Beispiel ist die offene, tageslichthelle Küche ein idealer Treffpunkt für die ganze Familie. Von dort aus gelangt man auch auf die großen, terrassenartigen Balkone, die mit bis zu 20 Quadratmetern Fläche gerade im Sommer wie ein zusätzliches Zimmer sind. Selbstverständlich dürfen sich die Bewohner von „dahoam“ auf eine Qualitätsausstattung freuen, wie etwa großflächige Fenster, elektrische Rollläden, Fußbodenheizung, eine Video-Gegensprechanlage und modern gestaltete Bäder mit gefliesten Duschen, Handtuchheizkörpern und teilweise zwei Waschtischen.

+ Großzügiger Wohnraum (künstlerische Darstellung aus Sicht des Illustrators). © HI Wohnbau GmbH

Innovatives Energiekonzept

Eine Besonderheit des Projektes „dahoam“ ist das innovative, auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmte Energiekonzept. Eine Photovoltaikanlage plus Stromspeicher ermöglicht eine bis zu 80 prozentige, autarke Stromversorgung. So lassen sich Stromkosten deutlich und nachhaltig senken.

Diese Termine gleich vormerken:

Der Verkaufsstart des 2. Bauabschnitts des Neubauprojektes „dahoam“ startet am Samstag, den 08. Juli 2017. Die öffentliche Informationsveranstaltung für alle Interessenten an Wohneigentum im Projekt „dahoam“ in Vaterstetten findet am Wochenende 08. Juli und 09. Juli 2017 statt.

Jetzt vormerken lassen und individuellen Beratungstermin vereinbaren:

Beratung und Verkauf:

walser Immobiliengruppe

089 / 66 59 60

Für mehr Informationen besuchen Sie den Info-Pavillon auf dem Baugrundstück (Zufahrt über die Dorfstraße).

Regelmäßige Besichtigungszeiten:

Montag bis Freitag 16.00 – 19.00 Uhr

Samstag und Sonntag 14.00 – 17.00 Uhr

