Neubauprojekt "MEIN AUBING 3": Verkaufsstart moderner Eigentumswohnungen

Der Verkauf des neuen Wohnbauprojektes „MEIN AUBING 3“ der WOWOBAU hat begonnen. Hier erfahren Sie mehr darüber.

Im Münchner Westen gelegenen Stadtteil Aubing entstehen mit dem Wohnbauprojekt „MEIN AUBING 3“ attraktive 2- bis 4-Zimmer- Eigentumswohnungen in der Aubing-Ost-Straße. Die Wohnungen verfügen über Wohnflächen von ca. 46 m² bis 119 m². Ob Familien, Paare oder Singles – die Wohnungen bieten Platz für die unterschiedlichsten Lebensmodelle. Sie haben die Wahl zwischen einer Erdgeschoss-Wohnung mit Terrasse und sonnigem Privatgarten, einer Wohnung im 1. Obergeschoss mit Balkon oder Loggia oder aber einer Dachgeschoss-Wohnung mit großzügiger Dachterrasse in Süd- oder Westausrichtung.

Himmlische Ausstattung

Besonders attraktiv sind auch die Ausstattungsdetails. Die vielen bodentiefen Fenster sorgen für helle, freundliche Räume. Die Raumhöhe von rund 2,50 m schafft zeitlose Eleganz. Weitere Ausstattungshighlights Fenster mit Dreifachverglasung, elegante Parkettböden in allen Wohnräumen, eine komfortable Fußbodenheizung, eine dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung in den Schlafräumen, ausgesuchte Materialien und Handtuchheizkörper im Hauptbad. Daneben bietet das Projekt stufenlose Zugänge von in die Wohnungen, eine Tiefgarage mit Einzeleinstellplätzen sowie einen Aufzug.

+ Innenillustration eines Wohnraumes von „Mein Aubing 3“ (Darstellung aus Sicht des Illustrators). © WOWOBAU Wohnungsbaugesellschaft mbH

Himmlische Lage

In Aubing wohnen Sie direkt im Münchner Stadtgebiet mit allen infrastrukturellen Vorteilen. Gleichzeitig bietet Aubing durch seine naturnahe Lage zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Aubing ist ein wahres Paradies für Jogger, Radfahrer und Naturliebhaber, die gerne einen Spaziergang zum Beispiel in der nahen Aubinger Lohe unternehmen.

Aubing verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur mit zahlreichen Ärzten, Apotheken, Kitas und Schulen und ist optimal an das Stadtteilzentrum München-Pasing angebunden. Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs sind einfach und bequem zu Fuß erreichbar.

+ Außenillustration der Mehrfamilienhäuser von „Mein Aubing 3“ (Darstellung aus Sicht des Illustrators). © WOWOBAU Wohnungsbaugesellschaft mbH

Himmlische Anbindung

Die S-Bahn-Station „Leienfelsstraße“ liegt nur wenige Minuten von „MEIN AUBING 3“ entfernt. Von dort aus ist die Münchner Innenstadt mit der S-Bahn (S4) in rund einer Viertelstunde erreichbar. In nur einer S-Bahn-Station erreichen Sie den Pasinger Bahnhof mit direkter ICE-Anbindung sowie das beliebte Stadtteilzentrum Pasings. Zu den Pasing Arcaden mit ihren 150 Shops und einem umfassenden gastronomischen Angebot gelangen Sie von „Mein Aubing 3“ in ca. fünf Minuten mit der S4.

Mit dem Pkw gelangt man in etwa fünf Minuten auf die A99, dem Zubringer zu allen wichtigen Autobahnen in Richtung Norden oder Süden. In rund einer halben Stunde erreichen Sie das Urlaubsgebiet des Fünf-Seen-Lands.

+ Luftbild mit Einspiegelung des Wohnbauprojektes „Mein Aubing 3“ (Darstellung aus Sicht des Illustrators). © WOWOBAU Wohnungsbaugesellschaft mbH

Besuchen Sie uns im Infocenter im Rosemarie-Fendel-Bogen (gegenüber Hausnr. 8) in München Aubing. Wir informieren Sie über Vorzüge und Besonderheiten unseres neuen Bauvorhabens „MEIN AUBING 3“!

Zu folgenden Zeiten sind wir für Sie vor Ort:

Mo/Mi/Fr: 16:30 - 18:30 Uhr

Sa/So: 14:00 - 17:00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Ihr Kontakt:

Herr Vincent Wiederhold

Tel.: (089) 18 90 40 - 50

Mobil: 0159 / 04079110

vincent.wiederhold@wowobau.de

Herr Markus Elsner

Tel.: (089) 18 90 40 - 51

Mobil: 0159 / 04564643

markus.elsner@wowobau.de

Alle weiteren Informationen zum neuen Wohnbauprojekt „Mein Aubing 3“ finden Sie hier.