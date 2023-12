Räum- und Streupflicht: Wer haftet bei Schnee und Glätte?

Von: Anne Hund, Rena Föhr

Drucken Teilen

Die Räum- und Streupflicht für Gehwege wird in der Regel von den Kommunen auf die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke übertragen. Doch wie sieht es bei Mietern und Pächtern aus?

Um bei unvorhergesehenem Schneefall und Glätte Rutschunfälle zu vermeiden, besteht eine Räum- und Streupflicht. Sollten Grundstückseigentümer diese Pflicht vernachlässigen und es kommt zu einem Unfall, der eindeutig auf dieses Versäumnis zurückzuführen ist, haften sie dafür. Dies teilt die Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer mit. Darüber hinaus könnten bei Nichterfüllung des Winterdienstes „in manchen Bundesländern hohe Bußgelder“ verhängt werden, so die Rechtsanwaltskammer. Laut bussgeld-info.de könnten unter anderem in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen Bußgelder von bis zu 500 Euro drohen. In Brandenburg sind laut dem Portal bis zu 2.500 Euro möglich, in Hamburg theoretisch sogar 50.000 Euro. In Bayern ist dem Bußgeldkatalog zufolge ein Bußgeld möglich, eine genaue Höhe wird nicht genannt.

Schippen und Streuen ist anstrengend, aber für viele Bürger Pflicht. © Imago/Frank Sorge

Wer muss bei Schneefall räumen – und wo genau?

Die Straßenbaubehörde ist oft für öffentliche Straßen zuständig, während die Räum- und Streupflicht für Gehwege vor Grundstücken bei den jeweiligen Grundstückseigentümern liegt, so die Rechtsanwaltskammer. In der Regel handelt es sich dabei um die Grundstückseigentümer selbst oder bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft um deren Mitglieder. Mieter und Pächter sind laut der Rechtsanwaltskammer nur dann verpflichtet, wenn dies ausdrücklich im Miet- oder Pachtvertrag festgelegt ist. Eine einfache Regelung in der Hausordnung eines Mietshauses ist nicht ausreichend.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Die Rechtsanwaltskammer informiert, dass streupflichtige Personen Gehwege „in der Regel auf einer Breite von 1,2 m räumen und streuen“ müssen. Ausnahmen bilden hierbei private Wege und Parkplätze auf Privatgrundstücken. Sollte kein Gehweg vorhanden sein, ist der Fahrbahnrand „auf 1 m Breite geräumt und 0,5 m gestreut“ zu halten. Treppen, die sich vor dem Grundstück befinden, fallen unter die gleiche Regelung wie Gehwege.

Wann sind Räum- und Streupflichten zu erfüllen?

Grundsätzlich sollte bis spätestens 7 Uhr morgens, an Sonntagen bis 9 Uhr, sowie bis 20 Uhr abends geräumt und gestreut sein, lautet die allgemeine Regel, wie in der Mitteilung zu lesen ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Schneefall gerade erst begonnen hat, „weil es zwecklos ist, bei dichtem Schneefall zu räumen und auch das Streumaterial wirkungslos bleibt“. Daher könne eine „angemessene Zeit bis zum Beginn des Räumens“ in Betracht gezogen werden. Achtung: Die Zeiten für die Räumung können sich je nach Bundesland unterscheiden, wie die Fachleute hervorheben. Es wird empfohlen, dass Bewohner sich detailliert über die örtlichen Vorschriften informieren. „Insbesondere bei Glätte ist mehrmals täglich zu kontrollieren und nötigenfalls erneut zu streuen“, so die Mitteilung weiter. Bei starkem Schneefall könnte eine erneute Räumung notwendig werden.

Rasenmähen, Grillen, Müll entsorgen: Bußgelder rund um Haus und Garten Fotostrecke ansehen

Missachtung der Streupflicht: Wer muss bei Unfällen haften?

Die sogenannte Verkehrssicherungspflicht liegt bei den Streupflichtigen, informiert die Rechtsanwaltskammer. „Wird diese verletzt und es stürzt zum Beispiel ein Passant auf dem glatten Gehweg und bricht sich ein Bein, haften Streupflichtige für den entstandenen Schaden an Personen sowie Sachen.“ Dazu zählen laut den Fachleuten Kosten für medizinische Behandlungen, beschädigte Bekleidung, Reparaturkosten und Schmerzensgeld. Bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind die Wohnungseigentümer „gesamtschuldnerisch“ verantwortlich, so die Mitteilung weiter.



„Das heißt, der Geschädigte darf sich an jeden der Wohnungseigentümer wenden. Der Einzelne kann dann nur auf dem Regresswege von demjenigen, der zum Unfallzeitpunkt verantwortlich war, die Erstattung des Schadensbetrages verlangen.“ Gleiches gilt für das Verhältnis zwischen Eigentümer und Mieter oder Pächter. „Voraussetzung ist stets, dass der Geschädigte nachweisen kann, dass die Nichträumung des Gehweges Ursache des Unfalls war.“

Welche Rolle spielen die Gemeinden?

Selbst ohne einen Unfall kann „oft eine empfindliche Sanktion“ drohen, warnt die Rechtsanwaltskammer: Die Gemeinden haben grundsätzlich das Recht, Verordnungen über die Räum- und Streupflicht zu erlassen und deren Befolgung zu kontrollieren. In diesen Verordnungen kann festgelegt werden, dass bei Zuwiderhandlungen Bußgelder fällig werden.

Was ist bei herabfallendem Laub zu beachten?

Auch fallendes Laub in Verbindung mit Feuchtigkeit hat das Potenzial, Gehwege in gefährliche Rutschflächen zu verwandeln. Es liegt in der Pflicht der Grundstücksbesitzer, den Gehweg vor ihrem Anwesen sauber und sicher zu halten. Dies beinhaltet auch die Entfernung von rutschigem Herbstlaub, wie das Magazin Öko-Test berichtet.

Die Redakteurin Rena Föhr hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.