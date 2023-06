Florist verrät einen Kniff, wie man Supermarkt-Rosen „wirklich wunderschön“ macht

Wer mit seinen einfachen gekauften Rosen vom Discounter besondere Aufmerksamkeit bekommen möchte, sollte sich diese Falt-Technik für die Blüten abschauen.

Rosen aus dem Supermarkt sind nicht immer die schönsten ihrer Art. Aber sie sind in der Regel günstiger als die aus dem Blumenladen und auf die Schnelle ein schönes Einkaufs-Mitbringsel – für eine liebe Person oder die eigene Blumenvase. Ein Florist auf TikTok stößt mit einem Trick auf Begeisterung, dank dem auch handwerklich nicht sehr talentierte Menschen ohne jegliche Hilfsmittel mit einem kunstvollen Strauß beeindrucken können.

In wenigen Handgriffen zu perfekten Rosenblüten

In seinem TikTok-Video zeigt der User Alex auf seinem Blog acfloralstudio die erstaunliche Verwandlung einer eher hässlichen Rose zu einer Blüte, die jedem Hochzeitsfloristen zur Ehre gereichen würde. Hierfür wendet der Coach, der auch Floristenkurse für Blumenbegeisterte gibt, die folgende Technik an:

Als erstes entfernt er sämtliche grüne Blätter am Stiel der Rose. Im nächsten Schritt werden die häufig etwas unansehnlichen Schutzblätter abgepflückt, die die Blütenknospen oftmals an ihrer Entfaltung hindern. Als Letztes faltet er die Blütenblätter im unteren Drittel so über den Daumen, dass sie an Volumen und Struktur gewinnen:

Nicht vergessen: Rosen haben manchmal auch Dornen

Die User reagieren begeistert bis skeptisch auf den Lifehack, denn die Rosen sehen toll aus, aber sie stellen die Haltbarkeit infrage:

„Danke für die Tipps, jetzt wird meine Frau jedes Mal schöne Rosen haben, wenn ich welche für sie kaufe.“

„Heirate mich bitte.“

„Das sieht wirklich wunderschön aus, aber deine Blumen werden nicht so lange halten, wenn du sie so umbiegst. Wichtig ist es, die Stiele jeden Tag etwas abzuschneiden.“

„Ich arbeite in einem Blumenladen. Die Blumen sterben immer schneller als die, die wir nicht umbiegen.“

Wer die Methode selbst anwenden möchte, sollte darauf achten, ob die Rose Dornen trägt und beim Entblättern entsprechen vorsichtig sein.