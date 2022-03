Spinat, Salat und Grünkohl wieder essbar: Gemeinde atmet nach Chemikalienvorfall auf

Von: Joana Lück

Dass das eigens angebaute Gemüse mit krebserregenden Stoffen belastet ist, stellt für viele ein Horror-Szenario dar. Schuld daran können Chemie-Werke sein.

Köln – Als Hobby-Gärtnerin oder Hobby-Gärtner baut man im eigenen Beet Gemüse an, damit man die Chemikalien der im Supermarkt erhältlichen Ware umgehen kann. Doch eine Gemeinde bei Wuppertal durfte zwei Jahre lang kein Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten essen. Grund dafür ist eine nahegelegene Chemiefirma namens „BIW“, die einen Stoff einsetzt, der dazu führt, dass Schadstoffe wie PCB 47, 51 und 68 entstehen und in die Umwelt gelangen. 24garten.de hat Tipps, wie Sie Ihren Garten vor Chemikalien schützen können.

Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind krebserregend und in Deutschland offiziell seit 1989 verboten. Trotzdem wurde in Ennepetal, einer Kleinstadt im südlichen Ruhrgebiet, seit 2020 bei angebautem Gemüse eine erhöhte Konzentration gefunden. PCB wurde laut dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) in den Zwanziger Jahren gefeiert, da die chemische Chlorverbindung vielseitig, extrem haltbar und dabei kaum brennbar war.

Die Bewohner einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen durften zwei Jahre lang ihr Gemüse nicht essen. (Symbolbild) © Leung Cho Pan/Imago

Hydrauliköle im Bergbau, Fugen beim Hausbau und als Isolierflüssigkeit in Elektrobauteilen: PCB war äußerst beliebt. Dass PCB allerdings für den Menschen schädlich ist, wurde vernachlässigt. Über die Abluft gelang es bei den Prozessen an die Luft. Folgende Symptome können Menschen haben, die mit der Chemikalie in Kontakt kamen:

Kopfschmerzen

Leberschäden

Ein gestörter Hormonhaushalt oder Stoffwechsel

Diabetes

Krebs

Blutuntersuchungen der Anwohner konnten ebenfalls eine Kontamination mit der Chemikalie bestätigen. Selbst nach zwei Jahren ist die Verzehrempfehlung von Blattgemüse, das in den Ortsteilen Oelkinghausen und Büttenberg angebaut wird, laut dem WDR immer noch auf maximal zwei- bis dreimal wöchentlich beschränkt. In anderen Teilen von Ennepetal sei der Verzehr komplett unbedenklich.

Spinat, Salat und Grünkohl wieder essbar: So schützen Sie Ihre Pflanzen

Durch die Abgase von Verkehr und Industrie kann grundsätzlich gefährlicher Feinstaub, der aus Schwermetallen wie Cadmium, Chrom und Blei besteht, an Ihr Gemüse gelangen. Liegt Ihr Garten in der Nähe einer Straße, so können bereits dichte Schutzhecken oder auch Zäune die Schwermetallwerte verringern.

Eine Mindestentfernung von zehn Metern zur nächsten Straße ist empfehlenswert. Wer unsicher ist, was in seiner Erde steckt, entnimmt am besten vor der Bepflanzung eine Stichprobe aus der Erde.