Schutz für Gartenpflanzen: Bewährte Methoden gegen Gewitter, Sturm und Hagel

Von: Maria Wendel, Ines Alms

Gewitter können im Sommer zur Bedrohung für Gemüsegartenpflanzen werden. Mit diesen Tipps schützen Sie Ihre Tomaten und Zucchini.

Besonders in den Sommermonaten Juli und August, wenn die Hundstage ihren Höhepunkt erreichen, sind Gewitter keine Seltenheit. Der abrupte Wechsel von strahlendem Sonnenschein zu heftigen Regenfällen kann für Hobbygärtner eine Herausforderung darstellen. Insbesondere diejenigen, die kein Gewächshaus besitzen, müssen ihre wetterempfindlichen Gemüsesorten wie Zucchini und Tomaten besonders schützen, um die Freiland-Ernte zu sichern.

Gartenpflanzen: vor allem Zucchini und Tomaten sind wetteranfällig

Zucchini und Tomaten reagieren besonders empfindlich auf Sturm, Hagel und Regen. © Roman Nerud/Imago

Die typischen Schwachpunkte von Zucchini- und Tomatenpflanzen sind ihre zerbrechlichen Ranken und Zweige sowie ihre hohe Anfälligkeit für Pilzkrankheiten, beispielsweise Mehltau. Es ist eine Herausforderung, diese Pflanzen ohne spezielle Einrichtungen vollständig vor extremen Wetterbedingungen zu schützen. Da Gewitter im Sommer jedoch häufig auftreten, ist es ratsam, den Garten vorsorglich auf solche Wetterphänomene vorzubereiten, um im Notfall schnell reagieren zu können. Bei Tomatenpflanzen kann es beispielsweise hilfreich sein, sie beim Anpflanzen etwas tiefer in den Boden zu setzen: So bilden sie weiter unten am Stängel zusätzliche Wurzeln, die sie stabilisieren.

Gartenpflanzen schützen: Proaktive, schnelle Methoden bei drohenden Gewittern

Folgende Maßnahmen können Sie ergreifen, um Ihre Tomaten und Zucchinipflanzen vor Gewittern zu schützen:

Spezialkonstruktionen : Für diejenigen, die jede Saison Tomaten anbauen, könnte die Anschaffung spezieller Tomatendächer oder -hauben sinnvoll sein.

: Für diejenigen, die jede Saison Tomaten anbauen, könnte die Anschaffung spezieller Tomatendächer oder -hauben sinnvoll sein. Windbrecher : Falls vorhanden, können Sie Windbrecher – beispielsweise aus Holz – um Ihre Pflanzen herum aufstellen. Diese sollten jedoch etwa zwei Meter hoch und gut befestigt sein sowie kleine Öffnungen aufweisen. Andernfalls könnten sie umkippen und die Pflanzen beschädigen. Auch hohe Gräser oder mehrere hochgewachsene Sonnenblumen können eine natürliche Wetterbarriere bilden. Wenn Ihr Garten jedes Jahr von starken Winden heimgesucht wird, könnte die Anlage von Hecken oder höheren Sträuchern in Windrichtung sinnvoll sein.

: Falls vorhanden, können Sie Windbrecher – beispielsweise aus Holz – um Ihre Pflanzen herum aufstellen. Diese sollten jedoch etwa zwei Meter hoch und gut befestigt sein sowie kleine Öffnungen aufweisen. Andernfalls könnten sie umkippen und die Pflanzen beschädigen. Auch hohe Gräser oder mehrere hochgewachsene Sonnenblumen können eine natürliche Wetterbarriere bilden. Wenn Ihr Garten jedes Jahr von starken Winden heimgesucht wird, könnte die Anlage von Hecken oder höheren Sträuchern in Windrichtung sinnvoll sein. Abdecken : Falls möglich, schützen Sie die Pflanzen während des Gewitters mit Planen, alten Bettlaken oder anderen leichten Abdeckungen. Wer Plexiglas zur Verfügung hat, sollte dieses verwenden, da es Hagel abwehrt. Zucchini können auch gut mit einem feinmaschigen Netz geschützt werden – je nach Größe fallen die Hagelkörner durch, aber der Aufprall wird abgeschwächt. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen gut befestigt sind, um ein Abrutschen durch Wind zu verhindern. Hierfür sollten Sie vorab Stützen (zum Beispiel Holzpflöcke), Wäscheklammern und/oder Pflastersteine bereithalten.

: Falls möglich, schützen Sie die Pflanzen während des Gewitters mit Planen, alten Bettlaken oder anderen leichten Abdeckungen. Wer Plexiglas zur Verfügung hat, sollte dieses verwenden, da es Hagel abwehrt. Zucchini können auch gut mit einem feinmaschigen Netz geschützt werden – je nach Größe fallen die Hagelkörner durch, aber der Aufprall wird abgeschwächt. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen gut befestigt sind, um ein Abrutschen durch Wind zu verhindern. Hierfür sollten Sie vorab Stützen (zum Beispiel Holzpflöcke), Wäscheklammern und/oder Pflastersteine bereithalten. Drainage : Stellen Sie sicher, dass der Boden um die Pflanzen eine gute Drainage hat, um Staunässe während und nach dem Gewitter zu vermeiden – denn das mögen die wenigsten Pflanzen. Um Zucchini auch vom Boden vor der nassen Erde zu schützen, ist eine Schicht aus Holzwolle, Zweigen oder Stroh zu empfehlen.

: Stellen Sie sicher, dass der Boden um die Pflanzen eine gute Drainage hat, um Staunässe während und nach dem Gewitter zu vermeiden – denn das mögen die wenigsten Pflanzen. Um Zucchini auch vom Boden vor der nassen Erde zu schützen, ist eine Schicht aus Holzwolle, Zweigen oder Stroh zu empfehlen. Topfpflanzen : Wenn Ihre Gartenpflanzen in Töpfen oder Kübeln wachsen, sollten Sie diese bei Ankündigung, spätestens aber während des Gewitters, an einen geschützten Ort wie eine überdachte Terrasse stellen.

: Wenn Ihre Gartenpflanzen in Töpfen oder Kübeln wachsen, sollten Sie diese bei Ankündigung, spätestens aber während des Gewitters, an einen geschützten Ort wie eine überdachte Terrasse stellen. Stützen : Insbesondere bei hochwachsenden Gemüsesorten wie Tomaten sollten Sie dafür sorgen, dass Ihre Pflanzen ordentlich gestützt sind. Dies gilt auch für Zucchini, die beispielsweise auf dem Balkon nach oben geleitet werden. Verwenden Sie stabile Stützstäbe oder Gitterkonstruktionen, um sie aufrecht zu halten und ihre Anfälligkeit für Windböen zu reduzieren.

: Insbesondere bei hochwachsenden Gemüsesorten wie Tomaten sollten Sie dafür sorgen, dass Ihre Pflanzen ordentlich gestützt sind. Dies gilt auch für Zucchini, die beispielsweise auf dem Balkon nach oben geleitet werden. Verwenden Sie stabile Stützstäbe oder Gitterkonstruktionen, um sie aufrecht zu halten und ihre Anfälligkeit für Windböen zu reduzieren. Entfernen von Blättern und Früchten: Wenn schwere Unwetter vorhergesagt sind, sollten Sie lose Blätter und Früchte von den Pflanzen entfernen, um das Risiko von Beschädigungen durch Hagel zu minimieren. Tomaten können Sie gegebenenfalls nachreifen lassen und bei Zucchini erhöht das regelmäßige Ernten generell den Ertrag.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Maria Wendel sorgfältig überprüft.