Was sich in diesem Haus verbirgt, wird Sie in Staunen versetzen

Es wirkt eher klein, doch wer dieses besondere Haus einmal betreten hat, wird verstehen, warum es stolze zehn Millionen Euro wert ist.

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein luxuriöses, aber recht kleines Haus – doch ein Blick hinter die Fassade lässt den Besucher schnell erstaunen. Die Villa, die in der Chenery Street in San Francisco steht, birgt innen ein luxuriöses Geheimnis.

Panorama-Dach, Kirchenfenster & Co.: Diese Villa bietet puren Luxus

Das Anwesen erstreckt sich nämlich über drei Gebäudeeinheiten, die an die Straße angrenzen. Zudem ist das Interieur des Anwesens so edel und pompös, dass man sich in eine andere, glamouröse Zeit zurückversetzt fühlt. Vor allem das Haupthaus sticht mit seinem Glasdach und einem Swimmingpool im Speisesaal im Stile einer römischen Therme besonders hervor.

Zudem sind überall Buntglasfenster der ehemaligen Kirche "Little Sisters of the Poor" eingebaut. Diese sorgen für funkelnde Farbreflexe und ein besonderes Lichtambiente im Haus. Das Beste daran: Das Glasdach der Villa lässt sich sogar zur Seite fahren, so dass die Sonne direkt in das Innere der Villa strahlen kann – dies verleiht einem Frühstück unter freiem Himmel so eine ganz besondere Note. Aber auch nachts gibt es sicherlich nichts Romantischeres, als mit dem oder der Liebsten den Panorama-Ausblick zu genießen und unter den Sternen zu kuscheln.

Nobel-Anwesen steht zum Verkauf - für zehn Millionen Euro

Doch auch an gemütlichen Schlafzimmern mangelt es nicht – ganze fünf Stück gibt es davon sowie genauso viele Bäder. Der atemberaubende Blick über die Skyline von San Francisco vom ersten Stock bildet den krönenden Abschluss eines Aufenthalt in der Villa.

Damit könnten Sie sogar Glück haben: Diese wurde zwar im Jahr 1987 für den Werbefachmann Robert Pritikin erbaut. Doch nun steht sie zum Verkauf – für sage und schreibe zehn Millionen Euro.

Auch diese Villa ist weltberühmt - sie liegt direkt am Meer und gilt als das teuerste Haus der Welt.

