Sommerzeit und Pflanzen: Macht die eine Stunde etwas aus?

Nicht nur Menschen haben eine innere Uhr, sondern auch Tiere und Pflanzen. Doch was gibt es bei der Pflege zu beachten, wenn die Uhren vorgestellt werden?

Der Winter wird allmählich vom einkehrenden Frühling abgelöst, auch organisatorisch: Am Sonntag, dem 26. März, stellen wir die Uhren von zwei auf drei Uhr morgens vor. Doch wirkt sich diese Zeitumstellung auch auf Pflanzen aus?

Sommerzeit: Wirkt sich die Zeitumstellung auf Ihre Pflanzen aus?

+ Am Wochenende werden die Uhren eine Stunde vorgestellt. © Imago

Auch wenn es viele als störend empfinden und der wirtschaftliche Nutzen umstritten ist, werden am Wochenende die Uhren wieder eine Stunde vorgestellt. Wenn Sie sich in den ersten Tagen nach der Umstellung müde fühlen, so liegt dies an Ihrer inneren Uhr. Doch betrifft die geklaute Stunde auch die Pflanzenwelt? Wenn Menschen und sogar Haustiere die Zeitumstellung betrifft, müssen Sie Ihre Pflanzen nun auch anders gießen?

Dass Pflanzen eine innere Uhr haben, ist Forschern seit langem bekannt. Frühblüher merken im Februar oder März anhand des Lichtes und der Temperatur, dass der Frühling nicht weit ist und sprießen aus dem Boden. Laut dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) sorgt die zirkadiane Uhr dafür, dass alle Mechanismen in der Pflanze, die zur Fotosynthese gehören, bereitstehen, wenn die Sonne aufgeht. So kann die Fotosynthese maximal ausgeschöpft werden. Außerdem hat die Sonne folgende Wirkung auf Bäume, Sträucher und Blumen:

Nyktinastie heißt der Prozess, indem die Pflanzen tagsüber mithilfe von Pulvinus-Zellen ihre Blätter öffnen und nachts schließen.

Sogenannte Phytochrom-Proteine in der Pflanze nutzen Licht, um grundlegende physiologische Prozesse zu regulieren, also Blätter nach der Sonne auszurichten und wieder zu schließen.

Das Phytochrom kann Rotlicht, welches tagsüber auftritt, von dem gegen Tagesende auftretendem dunkelroten Licht unterscheiden.

Bereits im 18. Jahrhundert wurden sogenannte „Blumenuhren“ gebaut, die die Blüte verschiedener Blumen anzeigen. Anhand der Blüte wurde somit auf die Uhrzeiten zwischen sechs Uhr morgens und zwölf Uhr mittags bzw. zwischen zwölf Uhr und sechs Uhr nachmittags geschlossen.

Sommerzeit: Blumen anders gießen?

Auch wenn Ihre Zimmerpflanzen ebenfalls über eine innere Uhr besitzen – dass die Uhr von zwei auf drei Uhr umgestellt wird, betrifft sie nicht. Sie können sie also zu den gewohnten Zeiten gießen. Etwas anders verhält es sich mit Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon. Die eine Stunde, in der es am Abend länger hell ist, kann sich positiv auf die Insektenpopulation auswirken, die als Bestäuber vieler Pflanzen fungieren und einen klimafreundlichen Garten fördern.

Rubriklistenbild: © Imago