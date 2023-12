SONNENANGER in Putzbrunn – große Familien-Wohnungen zu kleinen Preisen

Wohnbeispiel für den Sonnenanger in Putzbrunn © HI Wohnbau

So etwas gibt es nur noch selten: endlich viel Raum für Familien! Große Eigentumswohnungen und Häuser in traumhaft unverbauter grüner Umgebung zu einmaligen Preisen.

Auf einem herrlich grünen Grundstück – mit Wiesen und Feldern direkt vor der Haustür – entsteht aktuell das kleine Wohnensemble SONNENANGER in Oedenstockach, einem Ortsteil der Gemeinde Putzbrunn.

Die Nähe zur Natur und die liebenswerte Dorfgemeinschaft in Kombination mit der schnellen Anbindung an München machen diesen Standort gerade bei Familien so begehrt.

Die großzügigen Wohnungen und Häuser mit 5 bis 6 Zimmern bieten vielseitige Grundrisskonzepte für jeden Lebensabschnitt. Ein nachhaltig, kosteneffizientes Energiekonzept sorgt zusätzlich für eine zukunftsorientierte und sichere Planung.

Mit dem Kauf einer der Familienwohnungen oder eines der Häuser im SONNENANGER profitieren die künftigen Bewohner nachhaltig von wertvollem Wohneigentum in einer Traum-Lage bei München zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Familienwohnen für Naturliebhaber

Der unverbaute Blick ins Grüne, kombiniert mit durchdacht geplanten Grundrisskonzepten, verleihen den Eigentumswohnungen und Häusern im SONNENANGER ein ganz besonderes Gefühl von Freiraum und Geborgenheit zugleich. Bodentiefe Fensterelemente mit elektrischen Rollläden sorgen für helle Räume. Naturholz-Parkett und Fußbodenheizung bieten einen hohen Wohnkomfort. Bäder in zeitlos elegantem Design mit vielen Annehmlichkeiten wie Handtuchwärmer und einer hochwertigen Markenausstattung schaffen einen echten Ruhepol in der eigenen Wellnessoase.

Herrlich großzügig und vielseitig nutzbar

Die vielseitigen Wohnungstypen bieten Wohnlösungen für unterschiedlichste Bedürfnisse. So erstrecken sich zum Beispiel die 4-Zimmer-Maisonettewohnungen gleich über 3 Etagen. Mit eigenem Hauseingang und viel zusätzlicher Nutzfläche im UG bieten sie viele der Vorzüge eines Reihenhauses. Die großzügigen Privatgärten mit Terrasse (einige Wohnungen teilw. mit zusätzlichem Balkon im Obergeschoss) tun ihr Übriges dazu.

Auch wer nicht ganz so viel Platz benötigt, findet im SONNENANGER die passende Lösung, denn das Angebot reicht von der praktischen 2-Zimmer-Wohnung, der komfortablen 3-Zimmer-Wohnung, bis zum großzügigen Dachterrassentraum. In den oberen Stockwerken bieten die geräumigen 3,5- und 4-Zimmer-Wohnungen mit Dachterrasse herrliche Ausblicke in die Natur. Alle Wohnungen sind dank Lift ab der Tiefgarage bequem erreichbar.

50 % verkauft – jetzt Baubeginn

Die Hälfte der begehrten Häuser am SONNENANGER sind schon an Familien vergeben. Aktuell haben vor Ort bereits die Bauarbeiten begonnen. Wer noch 2023 in eine der Familienwohnungen oder in eines der Häuser im SONNENANGER investiert, sichert sich nachhaltig wertvolles Wohneigentum in einer echten Traum-Lage bei München und profitiert gleichzeitig von äußerst attraktiven Preisen.

Wohnbeispiele für SONNENANGER in Putzbrunn-Oedenstockach

4-Zimmer-Maisonettewohnung | OG, EG, UG | Terrasse, Garten | Wohnfl.: ca. 117,80 m² | 984.900 €

4-Zimmer-Wohnung | EG | Terrasse, Garten | Wohnfl.: ca. 93,66 m² | 829.900 €

4-Zimmer-Dachterrassenwohung | DG | Dachterrasse | Wohnfl.: ca. 98,13 m² | 914.900 €

Weitere Informationen

Kontakt

Individuelle Terminvereinbarung

Tel.: 089 66 59 60

Web: www.hi-wohnbau.de

Info-Pavillon am Baugrundstück

Keferloher-Markt-Straße

85640 Putzbrunn-Oedenstockach

Geöffnet: Samstag und Sonntag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr