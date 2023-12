So wohnen die Stars des FC Bayern

Die Stars des FC Bayern wohnen größtenteils in München und Umgebung. Aber wo dort genau? Wir haben uns auf Spurensuche begeben. © dpa

Viele Fußball-Fans wollen gerne wissen, wo Ihre großen Idole eigentlich zuhause sind. Doch deren Häuser und Wohnungen sind meist gut versteckt. Wir verraten Ihnen, wo und wie die FC-Bayern-Spieler wirklich wohnen.

München und Umgebung sind Heimat der Bayern-Stars. Doch wo leben Lahm, Neuer & Co. eigentlich genau?

Müller, Lahm und Neuer mögen's lieber idyllisch am Tegernsee

Stürmer-Star und Weltmeister Thomas Müller ist seit 2009 mit seiner Lisa verheiratet. Ursprünglich kommt der sympathische FC Bayern-Kicker aus dem Örtchen Pähl nahe Weilheim. Das Ehepaar lebt aber seit geraumer Zeit im oberbayerischen Otterfing. Hier pachtete Lisa Müller, passionierte Profi- und Dressurreiterin, bereits 2012 einen Reitstall. 2014 wurde Ihnen dann zusätzlich der Bauantrag für Ihr Traumhaus mit Pool in unmittelbarer Nähe des Pferdehofs genehmigt.

Ein herrlicher Seeblick mit großem Garten – so wohnt Abwehrspieler Philipp Lahm. 2012 zog es ihn und seine Frau Claudia mit Sohn Julian an den schönen Tegernsee. Laut Medienberichten soll die Luxusvilla, die nur 300 Meter vom Seeufer und 150 Meter vom Golfplatz entfernt ist, an die 5,2 Millionen Euro gekostet haben.

Kollege und Torwart Manuel Neuer tat es ihm zwei Jahre später gleich und baut seitdem am Leeberg hoch über dem Tegernsee ebenfalls ein Eigenheim in der beschaulichen Gemeinde im Alpenvorland. Die Villa, die bei Fertigstellung drei Stockwerke, einen Pool, ein Gartenhaus und eine Tiefgarage haben soll, sei bereits fast fertiggestellt. Doch wird er auch dort einziehen? Denn angeblich habe der Torhüter zudem eine 360 Quadratmeter große Wohnung im Münchner Zentrum und eine Immobilie in Berlin erworben.

Vielleicht bekommen die beiden aber auch bald Gesellschaft von Abwehr-Kicker Mats Hummels und seiner Frau Cathy. Die zeigten sich diesen Sommer verdächtig oft auf Instagram am malerischen Ufer des Tegernsees, nachdem bekannt wurde, dass Hummels zum FC Bayern zurückkehrt. In einem Interview verriet der Nationalspieler allerdings, dass er nun wieder in Schwabing wohne - nur wenige Meter von der WG seines Bruders Jonas entfernt.

Robben und FCB-Kollegen bevorzugen schickes Grünwald

Mittelfeld-Kicker Arjen Robben hingegen wohnt mit seiner Frau Bernadien und den drei Kindern im Nobelviertel Grünwald nahe der Bavaria Filmstadt. Hier wohnt er Tür an Tür mit seinen FC-Bayern-Kollegen Franck Ribéry, Xabi Alonso, Thiago und Rafinha, aber auch dem FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge und Ex-Sportvorstand Matthias Sammer. Das Münchner Villenviertel gilt als einer der teuersten Stadtteile Deutschlands mit der höchsten Promidichte.

Lewandowski kauft Luxus-Wohnung in Warschau

Dagegen scheint Robert Lewandowski nicht besonders scharf auf lauernde Fanhorden zu sein. Als er 2014 zu FC Bayern wechselte, besichtigte der Stürmer-Star mit seiner Frau Anna diverse Behausungen. Von der Luxus-Wohnung in der Innenstadt bis zur Villa in Grünwald – die Medien spekulierten, für welches Heim er sich wohl letztendlich entscheiden würde. Doch dabei blieb es leider auch. Bis heute ist die genaue Wohnadresse der Lewandowskis nicht bekannt. Allerdings hat sich Lewandowski in seiner Heimatstadt Warschau ein Nobel-Apartment im Prestigeobjekt "Zlota 44" geleistet. Der Tower ist mit einem Swimming-Pool, Wellness- und Massagebereich, Fitnessstudio, Privatkino, Golfsimulator und Kinderspielplatz ausgestattet.

Boateng wohnte lässig in Bogenhausen, Kimmich am Gärtnerplatz

Jerome Boateng dagegen mag es etwas bescheidener. Der Abwehrspieler des FC Bayern München wohnte lange in einer Wohnung im Münchner Stadtteil Bogenhausen leben. Mittlerweile hat er eine Luxus-Villa in Grünwald bezogen. Einziger Luxus: ein eigenes Zimmer nur für seine vielen Paar Schuhe und eine Massageliege, auf der er wöchentlich von seinem persönlichen Physiotherapeuten massiert wird. Jungstar Kimmich wohnt hingegen in einer WG mit seiner Schwester im Münchner Gärtnerplatzviertel.

