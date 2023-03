Wasser- und Energieeinsparpotenzial ausschöpfen: mit innovativen GROHE-Technologien Umwelt und Geldbeutel schonen

Mit den neuen Technologien von GROHE kann das Dusch- und Badeerlebnis noch sparsamer gestaltet werden. © GROHE

GROHE zählt zu den führenden Sanitärmarken. Das Unternehmen bietet nun neue Technologien an, die ein immenses Einsparpotenzial bieten.

Die Anforderungen an die privaten Haushalte sind aktuell hoch: Sie werden dazu aufgerufen, Wasser sowie Energie zu sparen. Viele versuchen zudem, ihre Ausgaben so gering wie möglich zu halten. Aber was lässt sich kurzfristig und ohne große Einschränkungen tun, um das immense Einsparpotenzial in den eigenen vier Wänden zu nutzen? Eine aktuelle repräsentative Umfrage1 aus dem September 2022 zeigt, dass in Deutschland bislang nur ein Drittel (33 %) der Bevölkerung wasser- oder energiesparende Armaturen im eigenen Bad installiert hat. Weitere zehn Prozent planen eine solche Installation.

Aber was genau bewirken solche innovativen und nachhaltigen Armaturen? Das Einsparpotenzial mit wasser- und energiesparenden Bad- und Küchenarmaturen kann jährlich bis zu 848 Euro betragen2. GROHE bietet als eine der führenden Sanitärmarken dafür Produkte an, die nicht nur die Umwelt, sondern auch den eigenen Geldbeutel langfristig schonen.

Die Infografik von GROHE zeigt, dass sich mit den innovativen GROHE-Technologien bis zu 848 Euro sparen lassen. © GROHE

Zum Beispiel besteht die moderne Produktlinie GROHE Eurosmart aus verschiedenen Einhand-Waschtischbatterie für Bad und Gäste-WC, welche die GROHE SilkMove ES (Energy Saving) Technologie verbaut haben. Dank der Kaltstart-Technologie liefern diese Armaturen in der Mittelstellung des Hebels kaltes Wasser, wodurch der unnötige Verbrauch von heißem Wasser reduziert wird und somit wertvolle Ressourcen eingespart werden. Die GROHE EcoJoy Technologie begrenzt den Wasserverbrauch zudem automatisch auf 5,7l/min – ganz ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die EcoJoy Armaturen sind auch für die Spüle verfügbar und führen damit ganz unkompliziert zu mehr Nachhaltigkeit in der eigenen Küche.

Die Produktlinie GROHE Eurosmart verfügt über eine Kaltstart-Technologie. Somit wird der unnötige Verbrauch von heißem Wasser drastisch reduziert. © GROHE

Auch für die Dusche gibt es ressourcensparende Lösungen. Für alle, die Wert auf ein entspanntes Duscherlebnis legen und gleichzeitig unnötigen Wasserverbrauch vermeiden möchten, ist zum Beispiel das GROHE Euphoria 260 Duschsystem die richtige Wahl. Es verfügt über zahlreiche, nachhaltige Technologien: So sorgt die verbaute GROHE TurboStat-Technologie für eine stets gleichbleibende Temperatur. Dadurch wird der unnötige Wasserverbrauch bei der Einstellung der bevorzugten Duschtemperatur reduziert. Außerdem ermöglichen die verschiedenen Strahlarten der Kopf- und Handbrause ein einzigartiges Duscherlebnis ohne schlechtes Gewissen. Denn: Bei beiden Brausen reduziert die GROHE EcoJoy Technologie den Wasserfluss auf 9,5l/min.

Das GROHE Euphoria 260 Duschsystem bietet nachhaltige Lösungen und sorgt für eine stets gleichbleibende Wassertemperatur. © GROHE

Für alle, die nicht direkt eine neue Dusche einbauen wollen, ist der einfache Austausch der bestehenden Handbrause zu empfehlen. Mit nur wenigen Handgriffen kann jeder Haushalt schnell und unkompliziert auf ein wassersparendes Modell von GROHE wechseln und mit jedem Duschgang bares Geld sparen.

Zu guter Letzt kann auch ein Thermostat wie der GROHTHERM 1000 das Dusch- und Badeerlebnis noch sparsamer gestalten: Neben der TurboStat-Technologie, welche dafür sorgt, dass noch schneller die gewünschte Wassertemperatur eingestellt und konstant gehalten wird, ist hier der GROHE EcoButton verbaut. Auf Knopfdruck reduziert sich der Wasserdurchfluss und es lassen sich bis zu 50 % Wasser sparen.

Mit den neuen Technologien von GROHE kann das Dusch- und Badeerlebnis noch sparsamer gestaltet werden. © GROHE

Das Fazit: Die Auswahl der richtigen Technologien im Bad und in der Küche kann entscheidend sein, um ganz einfach Wasser und Energie zu sparen und somit der Umwelt und auch dem eigenen Geldbeutel etwas Gutes zu tun.

[1] GROHE hat eine repräsentative YouGov-Umfrage in Deutschland durchgeführt. Die Befragung lief vom 16. bis zum 19. September 2022. Den 2.070 Befragten wurden zwei Fragen gestellt: (1) Haben Sie vor, aufgrund der Energiekrise weniger zu duschen oder das Duschen zu reduzieren? (2) Planen Sie demnächst die Verwendung von wasser- und energiesparenden Produkten in Ihrem Badezimmer oder haben Sie dies bereits realisiert?

[2] Dieses Berechnungsbeispiel basiert auf den folgenden Parametern: Ein 4-Personen-Haushalt, der täglich 6 Minuten für die Dusche, 1,5 Minuten für die Waschtischarmatur und 1,5 Minute für die Küchenarmatur pro Person benötigt. Die Kosten beruhen auf der folgenden Schätzung: Energiekosten 0,14 €/kWh, Wasserkosten (inkl. Abwasser) 0,0043 €/Liter. Angenommene Durchflussmengen: Alte Produktdurchflussmengen: 16 l/min für die Dusche, 13 l/min für die Waschtischarmatur und 12 l/min für die Küchenarmatur. Neue Produktdurchflussmengen: 5,7 l/min für die Handbrause, 7,5 l/min für das Duschsystem, 5,7 l/min für die Waschtischarmatur und 9,5 l/min für die Küchenarmatur. GROHE übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit und Richtigkeit der Ergebnisse, da die Berechnung von vielen unvorhersehbaren Faktoren abhängt und daher unverbindlich ist. Sie hängt insbesondere von den Wasser- und Energiepreisen, dem Verbraucherverhalten und den technischen Installationen vor Ort ab.