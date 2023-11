Bußgeld droht für Ordnungswidrigkeit: Enten und Tauben füttern kann teuer werden

Ein Stück Brot für die Enten, Körner für die Tauben – was harmlos klingt, kann ein teures Nachspiel haben. Auch Vermieter können das Füttern verbieten.

Wer Singvögel in seinem Stadtgarten oder auf dem Balkon füttern möchte, sollte die Vögel bereits im Herbst an die Futterstelle heranführen, damit sie sich an den Ort gewöhnt haben – bevor der Winter mit Schnee die Nahrungssuche erschwert. Leider lockt das Futter nicht nur Meisen, Finken oder andere charmante Vögel an, sondern auch Tauben. Diese sind oft nicht nur vom Fütternden unerwünscht, sondern können auch von den Kommunen mit Strafen von bis zu 5.000 Euro belegt werden. Das gilt ebenso für Enten, Schwäne und andere Wasservögel.

Tauben, Krähen und Wasservögel füttern – in einigen Städten und Kommunen eine Ordnungswidrigkeit

Je nach Wohnort kann Vögel füttern teuer werden, besonders bei Enten, Schwänen und anderen Wasservögeln. (Symbolbild) © Volker Hohlfeld/Imago

Laut Ergo.de gibt es in Deutschland kein bundesweites Gesetz, das das Füttern von Tauben verbietet. Das bedeutet jedoch nicht, dass es überall erlaubt ist. Die Vögel werden als Krankheitsüberträger angesehen und verschmutzen mit ihrem Kot Gebäude und Denkmäler in den Städten. Daher können einzelne Gemeinden oder Städte ein Verbot erlassen, das sowohl auf privatem Grund als auch auf öffentlichen Plätzen gilt. Bei Nichtbeachtung können Bußgelder von bis zu 5.000 Euro drohen, wie zum Beispiel in Hamburg, Braunschweig oder Stuttgart. In München, Köln und Dortmund können laut Bussgeldkatalog.org bis zu 1.000 Euro fällig werden.

Wasservögel füttern: Brot und anderes Futter vielerorts verboten

Für einige Bewohner, die in der Nähe eines Gewässers leben, gehört es zur Spazierroutine, eine Tüte mit altem Brot für Enten oder Schwäne mitzunehmen. Brot ist jedoch kein artgerechtes Futter, nicht notwendig und verschmutzt das Gewässer. In vielen Kommunen stellt die Fütterung von Gänsen, Enten oder Schwänen daher eine Ordnungswidrigkeit dar – auch wenn kein Verbotsschild aufgestellt ist. Das gilt nicht nur für Brot, sondern auch für Körner oder anderes Futter. An der Nord- und Ostsee ist oft auch das Füttern von Möwen verboten. Die Bußgelder liegen hier laut Bussgeld-info.de zwischen 20 und 5.000 Euro.

Der Vermieter kann das Vogelfüttern untersagen

Selbst wenn in einigen Kommunen das Füttern von Tauben, Rabenvögeln und Wasservögeln auf dem eigenen Grundstück nicht als Ordnungswidrigkeit angesehen wird, lohnt sich ein Blick in die lokale Verordnung – und in den Mietvertrag. Denn auch der Vermieter kann das Füttern von Tauben und beispielsweise Krähen untersagen. Allerdings nicht das von Singvögeln, solange sie keinen Schaden verursachen. Um zu vermeiden, dass ungebetene Tiere an das Futter der Singvögel gelangen, sind bestimmte Futtersilos empfehlenswert.

