Damit die Fugen im Badezimmer so strahlen, müssen Sie immer schön fleißig putzen.

Wer hatte noch nicht mit dreckigen Fugen im Bad zu kämpfen? Oft hilft dann alles Schrubben nichts - dabei gibt es einen ganz einfachen Tipp.

Die Fugen im Bad weiß zu halten, ist gar nicht so einfach, wie man sich es wünscht. Denn sie bieten die perfekte Kuhle für Bakterien und Keime, welche ganz schnell für eine Schimmelbildung verantwortlich sind und die betroffenen Stellen schwarz verfärben. Das ist nicht nur ein hässlicher Anblick, sondern noch dazu schädlich für die Gesundheit.

Deshalb ist das regelmäßige Badputzen ein absolutes Muss für jeden, dem etwas an einem reinlichen Zuhause liegt.

Mit diesem Trick werden Fugen strahlend weiß

Regelmäßiges Schrubben und Wienern ist schon einmal ein guter Ansatz, um die Fugen sauber zu halten. Trotzdem lassen sich dunkle Flecken oft nicht vermeiden - dann muss zusätzlich noch ein anderes Hausmittel ran: u nd zwar eine Kerze.

Nach dem ersten Säubern der Fugen können Sie mit dem stumpfen Ende einer weißen Haushaltskerze darüber fahren und die letzten Reste an Verfärbungen loswerden. Davon sind in der Regel diejenigen betroffen, die ständig mit Wasser in Berührung kommen.

Besonders praktisch ist, dass die Fugen nicht nur wieder erstrahlen, sondern das Wachs die Stellen "versiegelt". Wie ein Schutzfilm schützt es die eingeriebenen Stellen vor neuen Schmutzpartikeln. Damit das so bleibt, sollten Sie regelmäßig "nachwachsen".

Hier können Sie sich den Trick im Video ansehen:

Von Franziska Kaindl