Will Amazon zukünftig direkt ins Haus liefern?

Der Versand-Riese Amazon tüftelt offensichtlich an einem neuen Weg seine Paketauslieferung zu perfektionieren - indem Boten die Ware direkt im Haus abstellen.

Kaum ein Versandhaus liefert Bestellungen von Kunden so schnell vor die Haustür wie Amazon. Der Online-Händler möchte nun offensichtlich noch weiter an seinem Auslieferungssystem arbeiten - und es den Paketboten ermöglichen, die Ware direkt im Haus oder im Auto des Bestellers abzulegen.

Amazon: Paketboten sollen Zutritt zum Haus bekommen

Laut dem amerikanischen News-Portal CNBC steht Amazon in Verhandlungen mit Phrame, einem Hersteller von "smarten" Auto-Kennzeichnen, die unter anderem das Orten des Wagens ermöglichen. Angeblich arbeiten die beiden Unternehmen an Türöffnern, mit deren Hilfe die Boten einmalig direkten Zugang zum Haus bekommen. Damit will das Versandhaus verhindern, dass vor der Haustür abgestellte Pakete geklaut werden - ein Problem mit dem man vor allem in den USA zu kämpfen hat.

Amazon-Pilotprojekt in Deutschland

Außerdem testet Amazon schon seit 2015 in Deutschland eine App mit der Autobesitzer dem Boten erlauben können, ihren Wagen einmalig zu öffnen und das Paket darin zu platzieren. An dem Pilotprojekt nahmen Amazon Prime, DHL und Audi teil. Auch mit dem Smart wurden einige Testläufe unternommen.

Amazon und Pharma wollten sich gegenüber CNBC aber noch nicht bezüglich ihrer Zusammenarbeit und Pläne äußern. Deshalb bleibt abzuwarten, ob es diese Angebote auf den Markt schaffen - und nach Deutschland kommen.

Von Franziska Kaindl