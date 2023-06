Wohnung soll schöner werden? Drei Tipps, wie Sie bei der Renovierung tausende Euro sparen können

Handwerkerkosten und Co.

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anne Hund schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Manchmal ist der Zeitpunkt gekommen, in der Wohnung oder im Haus etwas zu erneuern. Wer clever plant, kann an vielen Stellen Kosten sparen.

Sind Küche oder Bad in die Jahre gekommen oder Wände und Bodenbeläge nach einigen Jahren abgenutzt, ist in vielen Fällen eine Renovierung in der Wohnung oder im Haus fällig. Was konkret erneuert oder verschönert werden soll, ist natürlich individuell verschieden. Sie haben noch keinen Überblick, an welchen Ecken Sie zuerst ansetzen und wo ein Handwerker gegebenenfalls vonnöten ist? Folgende Tipps helfen Ihnen für eine erste Orientierung.

1. Wo ist der Renovierungsbedarf am dringendsten?

Zunächst einmal sollten Betroffene klären, ob für manche Ausgaben der Vermieter oder die Eigentümergemeinschaft zuständig ist. So muss man gegebenenfalls nicht alle Kosten selbst stemmen und hat an dieser Stelle im besten Fall schon ein größeres Einsparpotenzial. Sind auch alle rechtlichen Fragen geklärt, wer welche Renovierungsarbeiten in der Wohnung oder im Haus übernimmt, kann es mit der eigentlichen Planung losgehen. Hat man nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung, sollte man sich gut überlegen, wo der Bedarf beziehungsweise der Wunsch, etwas in der Wohnung zu verändern, am dringendsten ist. Typische Maßnahmen können zum Beispiel folgende sein:

+ Wer die Wohnung verschönern will, kann schrittweise vorgehen, um sich das Geld einzuteilen. Welche Stellen sollen zuerst modernisiert werden? © Lane Oatey/Blue Jean Images/Imago

Häufige Renovierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen

Wände streichen oder tapezieren

Den Bodenbelag erneuern oder beispielsweise das Parkett abschleifen

Fenster und Türen streichen

Neue Heizung anschaffen

Außenwände oder Dach dämmen

Isolierglasfenster einsetzen

Hier kann man anhand der erstellten Liste Schritt für Schritt vorgehen und muss, was den finanziellen Aufwand betrifft, gegebenenfalls nicht alles auf einmal stemmen. Gibt es noch dringende Sanierungsarbeiten, die schnell erledigt werden müssen, haben solche Planungen natürlich Vorrang. Zu den typischen Sanierungsarbeiten zählen zum Beispiel:

Typische Sanierungsmaßnahmen in Wohnung oder Haus

Schimmel an den Wänden beseitigen

Feuchte Keller trockenlegen

Undichte Fenster oder Stellen am Dach reparieren

2. Wo kann man beim Renovieren selbst Hand anlegen?

Gerade bei wichtigen Sanierungsmaßnahmen, die schnell erledigt werden müssen, sind in der Regel Profis gefragt. Hier sollte man nicht an der falschen Stelle sparen und allzu lange warten, bis man einen Handwerker beauftragt. Denn die Folgeschäden, wenn die undichte Stelle nicht fachgerecht repariert oder der Schimmel an den Wänden nicht zügig beseitigt wird, können richtig ins Geld gehen. An anderen, kleineren Stellen, die in der Wohnung modernisiert und verschönert werden sollen, können erfahrene Heimwerker bei Bedarf aber auch gern mal selbst Hand anlegen und dadurch Kosten sparen. Das können zum Beispiel durch die Witterung entstandene, unschöne Stellen auf dem Terrassenboden sein, die man mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet. Oder ein Raum, wo eine Wand einen neuen Anstrich gut gebrauchen könnte und man selbst zum Farbeimer greifen will. Soll dagegen die ganze Wohnung tapeziert werden oder will man einen ganz speziellen Farbton auftragen, ist ein professioneller Maler gefragt und in der Regel die bessere Wahl, wenn‘s einfach perfekt aussehen soll.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

3. Kosten für Handwerker und Gartenarbeiten von der Steuer absetzen

Ist das Fenster undicht oder zum Beispiel auch ein Abflussrohr hartnäckig verstopft, muss für die entsprechenden Sanierungsarbeiten ein Handwerker her. Genauso wie für manche Modernisierungsarbeiten, die im Haus oder in der Wohnung anstehen. Dann sollte man rechtzeitig einen Profi anfragen, denn manchmal kann es etwas dauern, bis man einen Spezialisten vor Ort findet, der sich kümmert.

Verstopfung beseitigen: Neun Hausmittel, die für einen funktionierenden Abfluss sorgen Zu den häufigsten Ursachen für verstopfte Abflüsse gehören Essensreste (meist in der Küche), Haare und Seifenrückstände (meist im Badezimmer). © Mehaniq/Imago Zu den bekanntesten Hausmitteln, die bei einem verstopften Abfluss helfen, zählt die Saugglocke – auch Pömpel genannt. Einfach das Waschbecken mit Wasser füllen, Überlauf verschließen (z.B. mit einem feuchten Tuch) und die Saugglocke über dem Abfluss positionieren. Jetzt kräftig auf und ab bewegen und die Verstopfung sollte sich lösen. (Symbolbild) © Jochen Tack/Imago Heißes Wasser hilft, Verstopfungen vorzubeugen. Spülen Sie also zwischendurch ruhig öfter mit Wasser nach, das so heiß wie möglich ist. Hinweis: Extra aufkochen müssen sie es aber nicht. Nutzen Sie einfach das Kochwasser von Nudeln oder Kartoffeln dazu. (Symbolfoto) © snickerdoodle/Imago Ebenfalls oft genutzt: Flaschenbürsten (s. Foto). Besser sind allerdings explizit für Abflüsse geeignete Drahtbürsten. Die haben i.d.R. einen längeren Griff und gleiten so tief ins Rohr – bis zum Siphon. Auf dem Weg wird das Rohr gereinigt. Flaschenbürsten kommen längst nicht so weit hinunter. © Karen Kaspar/Imago Frau mit Rohrspirale Im Baumarkt bekommt man in der Sanitärabteilung Rohrspiralen. Sie sollte mindestens zwei Meter lang sein und kann so auch weit entfernte Stellen erreichen. Diese Variante sollten allerdings nur Menschen mit handwerklichem Geschick verwenden, da das Rohr bei falscher Benutzung geschädigt werden kann. Tipp: Heißes Wasser nachkippen, das hilft beim Lösen der Verstopfung. (Symbolbild) © "AndreyPopov"/Imago Backpulver wird in Mehl gegeben Backpulver wird meist in der Küche eingesetzt und dient als Treibmittel für Backwaren (s. Foto). In Verbindung mit Essig löst es aber auch Verstopfungen in Rohren. Geben Sie dazu vier Esslöffel Backpulver in den Abfluss und spülen Sie sofort mit Essigessenz nach (eine halbe Tasse). Sobald das Blubbern und Sprudeln nachgelassen hat, schütten Sie heißes Wasser hinterher. © Katharina Hild/Imago Natron wird in Abfluss gegeben Natron verhält sich ganz ähnlich zu Backpulver – beim Backen und als Abflusshelfer. Auch hier gilt: Vier Esslöffel Natron in den Abfluss geben, mit einem großzügigen Schluck Essigessenz nachspülen, das Blubbern abwarten und heißes Wasser nachgießen. (Symbolfoto) © "AndreyPopov"/Imago Plastikflaschen auf dem Fließband Während Sanitär-Fachleute oft (Druckluft-)Pumpen im Gepäck haben, kann Ihnen vielleicht schon eine einfache Kunstoffflasche helfen. Besonders gut geeignet sind hier die Flaschen aus den Discountern, die lassen sich nämlich sehr leicht zerdrücken. Füllen Sie die Flasche mit heißem Wasser, dichten Sie den Überlauf ab und setzen Sie die Flasche mit der Öffnung nach unten auf den Abfluss. Jetzt das Plastik schnell zusammendrücken und die Verstopfung sollte sich lösen. (Symbolbild) © Harald Richter/Imago Sprudeltablette im Glas Bonustipp für diejenigen, die Gebissreiniger zu Hause haben. Auch die Sprudeltabletten sind bei Verstopfungen (und Gerüchen) nützlich. Einfach eine oder zwei Tableten in den Abfluss geben (ggf. zerbröseln) und etwas heißes Wasser nachgießen. Alles etwas einwirken lassen und nocheinmal heiß nachspülen. (Symbolbild) © YAY Images/Imago Klempner schraubt Siphon ab. Wenn der Abfluss im Waschbecken verstopft ist, muss der Siphon gereinigt werden. Meist die letzte Möglichkeit ist es, den Siphon abzuschrauben und zu reinigen. Das ist nicht schwer, man sollte nur unbedingt an den Eimer zum Unterstellen denken. Gerade in der S-Biegung, die Gerüchen vorbeugen soll, verstecken sich oft Haarballen, Essensreste oder Kaffeesatz – je nachdem, in welchem Raum sich der Abfluss befindet. (Symbolbild) © Monkey Business 2/Imago

Egal, ob Eigentümer oder Mieter: Beide bekommen einen Steuerrabatt, wenn Hand­werker auf ihre Kosten in ihrer Wohnung, ihrem Haus oder auf ihrem Grundstück etwas reparieren, reno­vieren, sanieren, warten oder modernisieren, wie die Stiftung Warentest informiert. So kann, wer entsprechende Ausgaben für die Handwerker in der Steuererklärung geltend macht, gegebenenfalls eine Menge Geld sparen. Denn egal ob Wärmedämmung, Schornsteinfeger, oder Abflussreinigung – sobald ein Profi solche Handwerksarbeiten ausführt, lassen sich 20 Prozent des Arbeitslohns von der Steuer absetzen. Aber: Man darf maximal 6.000 Euro pro Jahr abrechnen. Das ergibt eine maximale Steuerersparnis von 1.200 Euro im Jahr, wie Steuerexperten erklären.

Auch einiges an Gartenarbeit erledigt man in der Regel selbst. Manchmal ist man jedoch auch hier auf die Hilfe der Profis angewiesen, die beispielsweise die Terrasse pflastern – oder man beauftragt für manche Arbeiten oder die Neugestaltung einen Gartenbaubetrieb, Garten- oder Landschaftsbauer. Auch solche Ausgaben für Handwerkerarbeiten im Garten, Hof oder auf dem Grundstück lassen sich entsprechend steuerlich absetzen. Welche Bedingungen laut Lohnsteuerexperten erfüllt sein müssen.

Rubriklistenbild: © Lane Oatey/Blue Jean Images/Imago