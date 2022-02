Corona bald nur noch Nebendiagnose? Klinik-Arzt widerspricht - und verweist auf tödliche Gefahr

Von: Katharina Haase

Eine Krankenschwester verteilt Medikamente auf der Covid-19-Intensivstation. © Peter Kneffel/dpa

Die Corona-Lage im Freistaat ist aufgrund hoher Inzidenzzahlen weiter angespannt. Eine Infektion ist immer häufiger nicht die Hauptdiagnose in Kliniken. Alle News im Ticker.

München - Die Corona-Lage in Bayern bleibt weiter angespannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat liegt am Freitag laut Robert-Koch-Instituts (RKI)* bei 1695,6. Spitzenreiter sind die Landkreise Fürstenfeldbruck mit 3019,1 und Dachau mit mit 2741,8. Auf Platz Drei folgt das Stadtgebiet Würzburg mit 2515,1. Die Zahlen sind aufgrund der sich rasend schnell verbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus noch immer extrem hoch, auch die Landeshauptstadt München* legt mit einer Inzidenz von 2119,3 einen enormen Sprung im Vergleich zum Vortag zu.

Corona-Lage in Bayern angespannt: In den Krankenhäusern neues Infektionsbild

In den Krankenhäusern wird eine Corona*-Infektion dabei immer mehr zur „Nebendiagnose“. So sind in der Omikronwelle in Bayerns Krankenhäusern ein hoher Anteil von Corona-Patienten nicht wegen Covid in Behandlung, sondern wegen anderer Krankheiten. Das gilt aber nur für die Patienten und Patientinnen auf den Normalstationen. Beim überwiegenden Teil der Corona-Intensivpatienten ist Covid auch die Hauptdiagnose, wie fünf Universitätskliniken und die RoMed-Kliniken Rosenheim auf Anfrage berichten. Die Zahlenverhältnisse sind allerdings regional sehr unterschiedlich. Während in manchen Krankenhäusern, wie beispielsweise am LMU-Klinikum in München noch über 65 Prozent der Infizierten auch wegen Covid behandelt würden, so sind es im Klinikum Rechts der Isar deutlich weniger.

Corona nur noch als Nebendiagnose? Arzt am Uniklinikum Erlangen erklärt Sachlage

Eine scharfe Trennung von Diagnosen sei jedoch sowieso schwierig und oft nicht sinnvoll, so das Statement mehrerer Kliniken auf Anfrage. Vor allem bei Patienten, die ohnehin an mehreren Krankheiten leiden sei eine Trennung des Hospitalisierungsgrundes oft nicht mehr möglich. Anders verhält es sich bei den Intensivpatienten. Sind diese mit dem Coronavirus infiziert, ist dies auch in der Mehrzahl der Fälle der Grund für die Hospitalisierung.

Thomas Harrer, Schwerpunktleiter Infektiologie der Medizinischen Klinik 3 in Erlangen sagt, eine gleichzeitige virale Infektion erhöhe auch das Risiko für andere Infektionen. „So dass man annehmen muss, dass der Verlauf von anderen Erkrankungen durch eine Corona-Infektion schwerer verläuft." Die überwiegende Mehrzahl der Erwachsenen komme immer noch wegen Corona in die Klinik. „Dabei muss berücksichtigt werden, dass Sars-CoV-2 nicht nur eine Lungenentzündung auslöst, sondern auch gastrointestinale Beschwerden wie Durchfälle, Bauchschmerzen und Gefäßprobleme wie Thrombosen, Infarkte, Schlaganfälle bewirkt."