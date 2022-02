Söder mit Corona-Wende? Nach heftiger Kritik meldet sich Minister zu Wort - jetzt klingt alles völlig anders

Von: Lucas Sauter-Orengo

CSU-Chef Markus Söder. © Chris Emil Janssen via www.imago-images.de

CSU-Chef Markus Söder hat mir seiner Corona-Politik zuletzt überrascht. Erst die Lockerungen, dann die vorläufige Absage an die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Doch kommt jetzt die nächste Wende?

München - Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich einmal mehr ins Rampenlicht der bundesweiten Schlagzeilen gebracht. Weniger durch die Verkündung weitreichender Lockerungen in Bayern, viel mehr durch seine Ankündigung, die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern erst einmal auf Eis legen zu wollen. Aus Berlin folgte prompt harsche Kritik*, sowohl Gesundheitsminister Lauterbach, als auch Kanzler Scholz (beide SPD) monierten den „Alleingang“ Söders deutlich. Nun deuten die Worte des Bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) eine erneute Wende an - im Freistaat.

Corona in Bayern: Nach Vorpreschen Söders - folgt jetzt die Wende?

Die bayerische Staatsregierung will die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen nun doch etwas schneller einführen als von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zunächst in Aussicht gestellt. Bayern halte die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach wie vor für eine gute Idee, betonte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. Deren Einführung werde sich aber um ein „paar Wochen“ verschieben, weil viele Fragen noch offen seien.

Corona: Söder spricht von „großzügigen Übergangsregeln“ - scharfe Kritik folgt

Söder hingegen hatte am Montag noch von „großzügigsten Übergangsregelungen“ gesprochen, was „de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs“ hinauslaufe. „Für wie viele Monate, wird man dann sehen.“ Die Staatsregierung hatte sich damit scharfe Kritik eingehandelt. Mit einem pünktlichen Start der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum 15. März ist in Bayern aber aller Voraussicht nach weiterhin nicht zu rechnen. Holetschek sagte dazu im Bayerischen Rundfunk, der Vollzug sei einfach noch nicht geklärt. „Natürlich ist das Gesetz sinnvoll. Aber es muss halt auch im Vollzug machbar sein.“ Holetschek warf seinerseits der Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor, bei der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht nicht voranzukommen. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA