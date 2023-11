Mehrere amtliche Warnungen für Bayern in Kraft: „Fettes Schneetief“ und Sturmböen

Von: Felix Herz

Die neue Woche startet in München und Bayern winterlich und stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst spricht gleich mehrere amtliche Warnungen für den Freistaat aus.

Update, 27. November, 19.32 Uhr: Der Wintereinbruch hat Bayern auch am Montagabend weiter fest im Griff. In weiten Teilen des Freistaats warnt der DWD derzeit vor (teilweise bloß leichtem) Schneefall. Flächendeckend betroffen sind Oberfranken und die Oberpfalz, teilweise bis Dienstagabend gegen 18 Uhr, ebenso Teile des Nordwestens bis Dienstagmittag gegen 12 Uhr. Auch im Süden Bayerns bis kurz vor München kommt es zu Schneefall, hier sogar bis in die Nacht auf Mittwoch hinein. Im Alpenvorland sinkt die Schneefallgrenze laut DWD auf 600 Meter, es fallen zwischen 15 und 30 Zentimeter Neuschnee – in Staulagen sogar bis zu 50 Zentimeter.

Autofahrer müssen diese Nacht und teilweise bis Dienstagabend besonders vorsichtig sein: Gerade in der Mitte und im Süden des Freistaats kommt es zu Glätte, auch von Frost ist derzeit fast der gesamte Freistaat betroffen. Am Dienstagmorgen geht es dann ungemütlich weiter: Sturmböen von bis zu 85 km/h (in exponierten Lagen bis zu 100 km/h), die bereits am Montag die Alpen unsicher gemacht haben, breiten sich weiter Richtung Norden aus. Der DWD warnt am Dienstag von 9 bis 17 Uhr vor Windböen bis 60 km/h (in exponierten Lagen bis 75 km/h) im Süden Oberbayerns und Schwabens, in den Alpen bleibt es bei den Sturmböen.

Sturmböen und Schneefall zum Wochenstart in Bayern

Erstmeldung, 27. November, 9.52 Uhr: München – Bayern hat das erste richtige Winter-Schnee-Wochenende hinter sich. Leider auch mit vielen glättebedingten Unfällen. Sogar am Münchner Marienplatz gab es ordentlich Schnee. Doch wie geht es nun in der neuen und letzten November-Woche weiter? Im aktuellen Wetternet-Video mit Meteorologe Dominik Jung ist zumindest von einem „fetten Schneetief zum Nachmittag“ die Rede. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) äußert sich etwas verhaltener.

„Viel Schnee“ direkt zum Wochenstart: Die Aussicht für die kommenden Tage

Im aktuellen wetternet-Video stellt Jung verschiedene Wettermodelle vor, die teils große Schneemassen auch für Bayern vorhersagen – vor allem im Norden dürfte es demnach viel Weiß geben, das deutet zumindest die Wetterkarte an, die der Meteorologe vorstellt. Gleichzeitig bremst er aber auch, verweist darauf, dass es für gewöhnlich am Ende weniger Schnee wird, wie unter anderem vom europäischen Wettermodell zunächst vorhergesagt.

Am Wochenende gab es den ersten Schnee in Bayern, auch in München schneite es bis in die Stadtmitte hinein. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Nahezu sicher ist aber, dass es in Bayern auch zum Wochenbeginn mindestens in den höheren Lagen reichlich Schneefall geben wird. Vor allem gen Osten soll es bereits ab Montag, 27. November, bei rund drei Grad schneien. Das sagt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD): Dieser gibt für den äußersten Osten und Nordosten des Freistaats eine amtliche Warnung vor Schneefall heraus: „Es tritt im Warnzeitraum oberhalb 600 m Schneefall mit Mengen zwischen 10 cm und 20 cm auf. In Staulagen werden Mengen bis 25 cm erreicht“, heißt es. Heißt: In München dürfte es zunächst eher keinen Schnee geben. Hier warnen die Meteorologen vor allem vor Glätte.

Wetter-Vorhersage für die kommenden Tage: Wann gibt es wieder Schnee in München?

In den kommenden Tagen bleibt es aber kalt in München, die Temperaturen pendeln knapp über null Grad. Vor allem gen Ende der Woche dürfte es daher auch hin und wieder mal Schnee in der Landeshauptstadt geben. Am höchsten liegen die Chancen laut wetternet-Video in Richtung erstes Dezember-Wochenende. (fhz)

