„Wow!“: Astronaut teilt irre München-Fotos - erkennen Sie den „Klassiker“ auch sofort?

Von: Lucas Sauter-Orengo

München - von ganz weit oben. Der Astronaut Matthias Maurer (41) teilte diese spektakulären Fotos auf Twitter. © Twitter: Matthias Maurer

München einmal von ganz weit oben. Und besonders ein Ort sticht dabei sofort ins Auge - erkennen Sie ihn auch?

München - Die bayerische Landeshauptstadt - betrachtet von ganz, ganz weit oben. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer (41) erforscht seit November 2021 auf der ISS den Weltraum, und hat jetzt spektakuläre Aufnahmen aus dem All via Twitter geteilt: Von München*. Dazu schreibt er: „Bayerns Hauptstadt ist mit dem Englischen Garten* und der Theresienwiese leicht zu erkennen - sogar von hier oben!“. Und tatsächlich: Schaut man sich die Bilder etwas genauer an, sticht besonders die Theresienwiese deutlich heraus.

Irres München-Bild aus dem All: Erkennen Sie den „Klassiker“ auch sofort?

Insgesamt vier Bilder teilt der Astronaut. München-Kenner werden dabei viele Orte eindeutig wiedererkennen. So ist beispielsweise auf dem ersten Foto der Münchner Flughafen zu sehen. Auf den weiteren ist das Stadtgebiet abgebildet. Neben der deutlich zu erkennenden Theresienwiese sind dabei auch andere München-“Klassiker“ zu sehen. Etwa die Isar, wie sie sich durch die Stadt schlängelt oder der Englische Garten. Auch die Twitter-User sind von den Aufnahmen begeistert.

„Ich kann mein Haus sehen!“, schreibt etwa eine Person. Viele weitere sind schlicht hin und weg von den Aufnahmen der Isar-Metropole und tun dies mit Aussagen wie „wow!“ kund. und danken dem Astronauten Matthias Maurer für diese seltenen - und atemberaubenden Bilder. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA