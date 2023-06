Mit 7 Tricks zum Traumjob: Ein „Zauberwort“ dient als ultimativer Karrierekniff

tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl kann Ihnen mit seiner Expertise zum Traumjob verhelfen

Bereit, die Berufswelt endlich so richtig zu erobern? tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl hilft Ihnen mit seinen exklusiven Tipps auf die Sprünge.

Beherzigen Sie diese Ratschläge, und schon bald werden lukrative Angebote ins Haus flattern! Der Flaucherfranzl verrät, wie Sie jeden Arbeitgeber an der Nase herumführen können. Zu Recherchezwecken war der tz.de-Kolumnist auf einschlägigen Karriereportalen unterwegs und hat die gängigsten Kniffe identifiziert.

Der Flaucherfranzl gibt auf LinkedIn lediglich an, „zur humorvollen Aufarbeitung des Tagesgeschehens zu neigen“. Ihnen rät er: Übertreiben und konstruieren Sie, was das Zeug hält. Dreistigkeit siegt! Ein „Zauberwort“ sollte in ihrem Profil auf keinen Fall fehlen.

Mit 7 Tricks zum Traumjob: Wie Sie Ihr Karriereprofil nachhaltig aufpolieren

1.) Verwenden Sie Berufsbezeichnungen, unter denen sich niemand etwas vorstellen kann: Vermarkten Sie sich als „Change Manager“, „Head of Distribution Office“ oder „Knowledge Navigator“. Die Berufsangabe rein in deutscher Sprache zu formulieren, wäre ein Eingeständnis der eigenen Durchschnittlichkeit. Ebenfalls wichtig: Bezeichnen Sie sich als „Teamlead“, selbst wenn Ihr Team nur aus Ihnen und einer Auszubildenden besteht.

2.) Geben Sie an, stets „agil" zu agieren: Es ist das „Zauberwort", das Sie in die Führungsetage aufsteigen lässt. In der Theorie würde es bedeuten, dass Sie in der Lage sind, auf Veränderungen flexibel zu reagieren und diese in Absprache mit Ihrem Team in Optimierungsprozesse einfließen zu lassen. „Agiles Arbeiten" kann jedoch auch heißen, dass Sie den Liegestuhl im Homeoffice schon mal von der Sonne in den Schatten tragen. Solange Sie sich diese Fähigkeit in Ihrem Karriereprofil zugeschrieben haben, ist alles gut.

3.) Kleiden Sie sich auf ihrem Profilbild so, wie Sie nie arbeiten würden: Leihen Sie sich ein Cordsakko und rücken Sie den Hemdkragen zurecht! Blicken Sie mit einer Mischung aus Selbstherrlichkeit (optional bietet sich ein Einstecktuch an) und Weitsicht auf die Konkurrenz. Sie wollen sich einen zusätzlichen intellektuellen Touch verleihen? Der Flaucherfranzl wirbt für den Griff zur Fensterglasbrille.

4.) Vermarkten Sie Ihre Stationen möglichst umfangreich: Geben Sie an, als Werkstudent „die Unternehmensstrategie nachhaltig verändert" zu haben. Selbstverständlich haben Sie als Praktikant zahlreiche neue Prozesse implementiert. Ihr einziges Projekt war in Wahrheit die Reparatur der Kaffeemaschine? Das geht locker als „Soft-Skill-Boost" durch! Dass Sie die ersten Jahre Ihres Berufslebens hauptsächlich auf einem Stift herumgekaut haben, muss Ihr potenzieller Arbeitgeber ja nicht wissen.

5.) Nutzen Sie den „Bettlermythos": Mit der 3E-Methode funktioniert das ganz einfach. Behaupten Sie, bei einem Spaziergang durch die Fußgängerzone auf einen Bettler getroffen zu sein (Entdeckung) und von diesem einen Ratschlag erhalten zu haben, der ihr Leben verändert hat (Erkenntnis). In der Folge hätten Sie angeblich ein florierendes Start-up gegründet (Erfolg). Auch hier gilt: je konstruierter, desto besser. Übrigens: Der „Bettlermythos" funktioniert auch mit Großeltern, Hüttenwirten oder Postboten.

6.) Betonen Sie, wie furchtbar „vernetzt" Sie sind: Sie kennen keinen Ihrer Nachbarn beim Namen? Egal, solange Ihre LinkedIn-Freundesliste voll ist! Versenden Sie dazu Kontaktanfragen an jeden, den Sie schon einmal auf dem Gang getroffen und nicht gegrüßt haben. Durchforsten Sie die Profile Ihrer Kollegen und adden, was das Zeug hält! Als Zusatzfloskel ratsam: „Vielen Dank für die Vernetzung. Freue mich total auf unseren Austausch."

7.) Zeigen Sie Wertschätzung für die Konkurrenz: Ihr Kollege, den Sie hassen, berichtet in einem Beitrag von seiner Rede auf einem Kongress? Kommentieren Sie wie selbstverständlich: „Das ist ein echter Meilenstein. Ich bin soooo stolz auf dich!" Bedanken Sie sich bei scheidenden Mitarbeitern für die „gemeinsame Reise". Gratulieren Sie jedem Kollegen, wenn dessen Firmenjubiläum ansteht: „Wow, jetzt bist du schon ein Jahr bei uns. Ich bin soooo dankbar für deinen Input."

Flaucherfranzl auf tz.de In unregelmäßigen Abständen beleuchtet unser Kolumnist gesellschaftliche Entwicklungen rund um die Landeshauptstadt München. Folgen Sie ihm sogleich auf Instagram! Alle Beiträge finden Sie auf unserer Flaucherfranzl-Übersichtsseite. Fragen, Kritik oder Themenvorschläge? Melden Sie sich per Mail: flaucherfranzl@tz.de.