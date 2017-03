Aprilscherz? Whopper-Zahnpasta von Burger King

Der Fast-Food-Konzern Burger King hat angekündigt, eine Zahnpasta auf den Markt zu bringen - mit dem flammengegrillten Geschmack des Whoppers.

Die Whopper-Zahnpasta soll auf den Markt kommen: Mit einer, laut dem Unternehmen, einzigartigen Formel sorge sie für den frischen und beliebten Geschmack des Whoppers von Burger King.

Das von Burger King in Frankreich entwickelte Produkt soll nach einer Testphase auch in allen teilnehmenden Restaurants in Deutschland eingeführt werden. Der beliebte Burger werde 2,1 Milliarden Mal pro Jahr weltweit verkauft.

Das schmeckt nach Whopper - und nach Aprilscherz

Warum also nicht den Tag mit dem frischen Whopper-Geschmack beginnen? Die Zahnpasta enthalte Extrakte von Tomaten, Salat, Gurken, Mayonnaise, Zwiebeln und flammengegrilltem Fleisch. So entfalte sie ihren einzigartigen Geschmack schon beim Zähneputzen. In Kombination mit weiteren Inhaltsstoffen soll die Whopper-Zahnpasta außerdem für optimale Zahn- und Mundhygiene sorgen.

In Kürze sei sie in allen teilnehmenden Restaurants in Deutschland verfügbar. Einen Termin nennt das Unternehmen dabei nicht - wahrscheinlich also doch der 1. April.

sca

Rubriklistenbild: © Youtube / Burger King France