Bier-Battle-Sieger steht fest und spendiert Freibier

München - Wir wollten von Ihnen, liebe User, wissen: Welches Bier schmeckt Ihnen am besten? Sie haben Ihre Entscheidung getroffen.

Dachsbräu, Starnberger, Bräu z‘Loh oder Kapplerbräu - diese vier Biere hatten es ins Finale unseres großen Bier-Battles 2016 geschafft. Und dort hat sich nun ein Bier durchgesetzt und darf sich als beliebtestes Bier unserer User bezeichnen: Kapplerbräu!

Dabei war die Entscheidung am Ende doch denkbar knapp. Das Bier aus Altomünster setzte sich mit 41 Prozent hauchdünn gegen Bräu z‘Loh aus Dorfen durch (37 %). Auf Rang drei landete dann schon etwas abgeschlagen Dachsbräu (16 %), den vierten Platz errang das Starnberger (6 %). Satte 221.412 Stimmen waren bei unserem Final-Voting abgegeben worden.

Heuer hatte das Reinheitsgebot 500. Geburtstag gefeiert. Klar also, dass wir von unseren Usern wissen wollten, welches Bier ihnen eigentlich am besten schmeckt. Deshalb stellten wir anfangs 75 verschiedene Gerstensäfte aus München und dem Umland zur Auswahl. Mehrere Vorrunden brachten 15 Halbfinalisten hervor, die dann die Final-Teilnehmer unter sich ausmachten.

+ Kontrollierten den Abstimmungsstand: Hans Wiedemann und die Kappler-Unterstützer. © CC

Am Ende machte nun also das Kappler das Rennen. Sehr zur Freude aller Kapplerbräu-Fans. Toni Wiedemann, Betreiber der Brauerei, hatte nämlich im Vorfeld gegenüber den Dachauer Nachrichten versprochen: „Wenn wir wirklich gewinnen, gibt es als Dankeschön am 23. Dezember ab 19 Uhr bei uns in der Wirtschaft für jedes gevotete Prozent zehn Liter Freibier.“ Heißt: Heute Abend wird Kapplerbräu 410 Liter Freibier ausschenken.