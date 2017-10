Bier aus dem Nutellaglas: Müssen wir uns Sorgen machen, Helene?

Erst ext sie auf der Bühne eine Maß und jetzt postet sie schon zum Frühstück ein Bild von einer leeren Bierflasche. Schlägt das Tourleben Helene auf die Leber?

70 Konzerte stehen auf dem Tourplan und bei so viel Arbeit darf der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. Für Helene Fischer scheint da Alkohol zwingend dazuzugehören.

Bei ihrem Konzert in Mannheim trank die schöne Blondine einen ganzen Liter Bier auf Ex (wie tz.de berichtete) und nun präsentiert sie ihren Fans gleich den nächsten Promille-Hammer.

Ekel-Post auf Facebook

Auf Facebook postete die Schlagerikone am Mittwoch ein Selfie, das sie angeblich am Morgen vor dem Konzert in Zürich zeigt. Darauf zu sehen: ein leeres Nutella-Glas, das sie mit Bier aufgefüllt hat. Dazu ein launiges: "Frühstück!!! Die wichtigste Mahlzeit des Tages." Das Bier ist ein Superbock aus Portugal mit ordentlichen 5,2 Prozent.

Fans feiern Helenes Humor

Die Fans sind verwirrt: Gibt es bei der Schlagerqueen etwa schon zum Frühstück Alkohol? Kommentare wie "Ab morgen hast du eine schwere Alkoholsucht, bitte stelle Dich schon mal drauf ein!", "Zum nächsten Konzert trinken wir zusammen auf ex", "Du böses, böses Alkoholmädchen. ich lach mich kaputt" überwiegen, aber auch negative Stimmen wie "Was soll der Blödsinn, irgendwann ist es nicht mehr witzig" sind darunter.

Vielleicht wollte die Superblondine der Schlagerszene nur ihren Satz "Ich hab' SUPER BOCK auf euch" bildlich unterstreichen, vielleicht wollte sie die Berichterstattung über ihren Mannheimer Maß-Sturz auf die Schippe nehmen, vielleicht findet sie aber auch Bier aus einem Nutella-Glas total lecker. Wer weiß...

ante

