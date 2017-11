So haben Sie noch nie einen Kuchen geschnitten!

Die Biskuitrolle ist wunderschön und dann kommen Sie mit Ihrem Messer und zerstören das Kunstwerk. Das muss nicht sein - dank dieses Tricks.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass es bessere Hilfsmittel zum Zerteilen von weichen Lebensmitteln gibt, als ein Messer?

Messer weg!

Lassen Sie es abtreten, denn jetzt betritt ein neuer Star die Bühne: Die Zahnseide! Ja, das klingt komisch, ist aber absolut genial.

Die Zahnseide ist so fein, dass sie die Kuchenschichten mühelos durchtrennt und dabei keine Schäden an Dekor und Co. hinterlässt. Wie es genau funktioniert, sehen Sie im Video:

Aber beachten Sie bitte: Wenn Sie Ihrem Kuchen keinen leichten Minzgeschmack verpassen wollen, sollten Sie zu neutraler Zahnseide greifen oder einfach einen dünnen Nähfaden wählen.

