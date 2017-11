Küchenchefs gestehen: Finger weg von diesen Gerichten!

Sollten Sie alles essen, was Köche Ihnen vorsetzen?

Haben Sie auch Ihre Lieblingsgerichte, die Sie immer in Restaurants bestellen? Dann schauen Sie mal nach, ob sie auf der "Bloß nicht"-Liste der Küchenchefs stehen.

Es gibt Gerichte, die man niemals in einem Restaurant bestellen sollte und wer könnte besser darüber Bescheid wissen, als die Küchenchefs selbst? Das Magazin "Insider" hat Köche befragt und die Liste wird Sie überraschen. Sagen Sie nicht, dass wir Sie nicht gewarnt hätten...

Bitte schön durch!

Wenn Sie Fleisch bestellen und es durchgebraten haben wollen, schießen Sie sich damit ein kulinarisches Eigentor. „Meistens heben sie [die Köche] die schlechteren Stücke (dünne, härtere Stücke) auf, um sie gut durchzubraten. Allgemein wird sich bei gut durchgebratenem Fleisch weniger Mühe gegeben“, erklärt James Briscione, Director of Culinary Research am Institute of Culinary Education, im Gespräch mit Insider.

Das Trüffelöl

Trüffel klingt und schmeckt nach Exklusivität, aber was als Trüffelöl über das Gericht geträufelt wird und es dabei gleich eine ganze Stange teurer macht, ist häufig nichts anderes als eine Chemie-Keule. Und die schmeckt laut Briscione leider noch nicht einmal: „Die Chancen stehen gut, dass der nachgemachte Trüffel-Geschmack auffallend stark sein wird.“

Die Muscheln

Für Mary Dumont, Köchin und Geschäftsführerin von Cultivar in Boston, gibt es kaum etwas gefährlicheres als Miesmuscheln. Gegenüber Insider warnt sie: „Ich weiß, Menschen lieben sie, und ich achte haargenau darauf, dass sie richtig aufbewahrt und behandelt werden, aber es genügt eine schlechte Muschel, um Sie K.O. zu machen.“ Also Finger weg von den Muscheln, außer Sie kennen den Koch und vertrauen ihm.

Der "funky" Burger

Manche Burger-Restaurants versuchen sich mit immer neuen Spezial-Kreationen selbst zu übertreffen, die alle eins gemeinsam haben: Sie sind teuer – und das ist auch schon ihr einziger Zweck. Sündhaft teures Fleisch zu Hackfleisch zu verarbeiten ist eine Verschwendung. Sparen Sie sich das Geld für den Wagyu Burger lieber.

Das Tagesgericht

"Tagesgericht" – das klingt frisch zubereitet, oder? Das kann es auch sein, aber ebenso kann sich dahinter eine unappetitliche Notlösung verbergen. Die Zutaten müssen weg und werden deshalb besonders angepriesen. Gerade bei Meeresfrüchten an einem Montag sollten Sie lieber passen. Die meisten Restaurants bekommen dienstags und donnerstags ihre frischen Lieferungen.

