McDonald's verschenkt jetzt Kaffee - was steckt dahinter?

Gratis-Kaffee bei McDonald's: Die Fast-Food-Kette lockt derzeit Kunden in seine Filialen, indem sie Kaffee verschenkt - und das nicht ganz ohne Hintergedanken.

"Wir laden dich zum gratis Kaffee ein. Probier bis zum 29.03. deinen Café small in bester McCafé Qualität gratis in jedem McDonald's" - So freundlich tritt das Fast-Food-Unternehmen aktuell auf und schenkt Kunden - ohne einen extra Kauf tätigen zu müssen - einen kleinen Kaffee.

McDonald's auf Kundenfang

Der Fast-Food-Konzern zeigt sich hierzulande aktuell sehr spendabel: Kunden können bis 29. März in eine Filiale ihrer Wahl gehen und einen Gratis-Kaffee ordern. Das funktioniert laut verschiedener Berichte im Netz auch ohne Probleme.

Das Angebot für kostenlosen Kaffee ist aber nicht nur von seiner Laufzeit zeitlich begrenzt: Gratis-Kaffee gibt es nur zu den Frühstückszeiten, also von der jeweiligen Öffnung einer Filialen bis 10.30 Uhr unter der Woche. An Sonn- und Feiertagen gilt das Angebot bis 11.30 Uhr.

Die freigiebige Haltung des Konzerns hat einen einfachen Grund: Unter der Woche vormittags ist in den Filialen kein besonders großer Betrieb. Durch den Gratis-Kaffee möchte das McDonald's wohl ändern und seine Kundschaft zu mehr Besuchen ködern.

Außerdem baut der Konzern darauf, dass Besucher, die einen Kaffee geschenkt bekommen, möglicherweise auch noch ein anderes McDonald's-Produkt dazu bestellen. Auch auf Facebook wirbt McDonald's für seine Gratis-Kaffee-Aktion:

