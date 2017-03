KitKat, Smarties & Co.: Bald neuer Geschmack? 

Werden die süßen Produkte von Nestlè bald nur noch halb so süß sein?

Viel weniger Zucker: Die Firma Nestlé hat angekündigt, bis 2018 die Rezeptur ihrer Produkte zu verändern. Werden Schokoriegel bald ganz anders schmecken?

7.500 Tonnen weniger Zucker soll künftig in Nestlé-Schokoköstlichkeiten enthalten sein. Die Menge bedeutet umgerechnet, dass das Schweizer Unternehmen rund zehn Prozent Zucker einsparen will. Das scheint auch dringend nötig zu sein, denn schon mit einem KitKat-Riegel erreicht man fast die von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Zucker-Tagesmenge von 25 Gramm.

Die Zucker-Reduktion soll eine Maßnahme gegen den steigenden Anteil von Übergewichtigen auf den britischen Inseln sein. Damit kommt der Nahrungsmittelkonzern wohl einer Sanktion durch die Regierung zuvor, denn London denkt über die Einführung einer "Zucker-Steuer" nach - mit derselben Absicht.

Schoko-Produkte bald weniger süß?

Bleibt nur die Frage, ob sich dann der Geschmack der Schokoriegel unweigerlich verändern wird, sie also weniger süß schmecken werden?Hier weiß der "The Guardian" mehr: Nestlé werde demnach nicht auf künstliche Zuckerarten zurückgreifen. Stattdessen sollen die Riegel mit höheren Mengen der übrigen Zutaten aufgefüllt werden.

Offenbar plant Nestlé außerdem einen simplen zweiten Trick, um den Geschmack nicht zu sehr zu verändern: Die Größe der Riegel könnte sich verkleinern. Die einfache Rechnung: Kleinere Schokoriegel können auch weniger Zucker vertragen. Gegenüber dem Guardian teilte der Konzern mit: "Die 10-Prozent-Reduktion entspricht nicht einem Eins-zu-eins-Tausch von Zucker für eine andere Zutat". Es werde verschiedene Wege geben, um dies zu erreichen, so das Unternehmen.

Vielleicht gibt es aber eine noch ganz andere Lösung: Schon im Dezember 2016 berichtet "The Guardian", dass Nestlé mit Wissenschaftlern einen Weg entwickelt hätte, Zucker anders zu strukturieren - ohne beim Geschmackserlebnis Einbußen zu haben.

Man darf also gespannt sein, was Nestlé bald auf den Markt bringen wird. Vielleicht dann auch bei uns in Deutschland.

Erst kürzlich gab es einen Schock für KitKat-Fans, als bekannt wurde, woraus die Füllung des Schokoriegels wirklich besteht.