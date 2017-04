Neuer Food-Trend aus Amerika: Schwarzes Eis für die dunkle Seele

Endlich gibt es das passende Eis für alle Befürworter der dunklen Seite der Macht: In Amerika ist die schwarze Verführung momentan der letzte Schrei.

Der Frühling lässt noch auf sich warten, doch die Freude auf die kommende Eis-Saison bricht schon jetzt aus. Besonders in Amerika ist die neue Sorte Almond Charcoal in aller Munde. Was daran so besonders ist? Na, die schwarze Farbe, die viele Kunden seelisch anspricht.

food for your mood Wednesday Adams would approve! : @helloitsroxie @little.damage #littledamage Ein Beitrag geteilt von Little Damage Ice Cream shop (@little.damage) am 12. Apr 2017 um 11:58 Uhr

Die süße Verführung stammt aus der Eisdiele "Little Damage" in Los Angeles und scheint dem kunterbunten Einhorn-Frappucino von Starbucks den Kampf ansagen zu wollen.

Schwarzes Eis in schicker Aufmachung

Die Euphorie über das kleine Schwarze brach urplötzlich auf Instagram aus, wo zahlreiche User die Eis-Kreation bestaunten und miteinander verglichen. Zum Beispiel gibt es da noch die Version mit bunten Streuseln oder Kichererbsen.

Never dull, always delicious the @little.damage Almond Charcoal is here to start your day! Ein Beitrag geteilt von Little Damage Ice Cream shop (@little.damage) am 22. Apr 2017 um 7:31 Uhr

Finally, there's an ice cream flavor to match your soul! Stop by @little.damage for our #AlmondCharcoal! : @m_o_d_a Ein Beitrag geteilt von Little Damage Ice Cream shop (@little.damage) am 23. Mär 2017 um 11:56 Uhr

Dabei soll sie nicht nur gut aussehen, sondern auch köstlich schmecken. Bei den Kunden kam die Neuschöpfung jedenfalls so gut an, dass dem Shop kurzzeitig das Eis ausging. Mit so einer überwältigenden Reaktion hat wohl selbst der Erfinder nicht gerechnet.

WE SOLD OUT OF ICE CREAM! ⚫️ holy moly you guys!! Thanks for all the love & support! We were so overwhelmed by all you amazing people today that we ran out of ice cream! come back tomorrow for more!! : @withallmyaffection Ein Beitrag geteilt von Little Damage Ice Cream shop (@little.damage) am 26. Apr 2017 um 19:27 Uhr

Zur großen Enttäuschung vieler Kunden, die leer ausgegangen sind, ist das schwarze Eis mittlerweile nicht mehr auf der Karte. Stattdessen wirbt der Laden jetzt mit der Sorte "Black Roses", die zwar auch dunkel daherkommt, aber eine andere Geschmacksrichtung hat. Außerdem ist die Eisdiele mit der Sorte "Unicorn Tears" inzwischen auch auf den Einhorn-Zug aufgesprungen.

Our unique flavors are made fresh each day in our store! Black Roses & Unicorn Tears are just 2 of our 4 flavors you need to try! : @hangryadventures Ein Beitrag geteilt von Little Damage Ice Cream shop (@little.damage) am 26. Apr 2017 um 17:24 Uhr

Von Franziska Kaindl

Ranking: Das sind die beliebtesten Schokoriegel Deutschlands Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Twitter / little.damage