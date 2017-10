Schuhbecks Rezept: Alles Semmelknödel

München - "Knödel sind für mich der Inbegriff bayerischer Küche", schreibt Alfons Schuhbeck in "Schuhbecks kleine Kochschule". Hier verrät er sein Semmelknödel-Rezept.

Knödel sind für mich der Inbegriff bayerischer Küche. Semmelknödel mag ich besonders gerne, weil sie Saucen so schön aufnehmen, sei es vom Schweinsbraten oder einem Böfflamott.

Für acht Knödel schneide ich zuerst 300 g Semmeln oder Weißbrot vom Vortag in sehr dünne Scheiben.

Anschließend koche ich 250 ml Milch auf und nehme sie vom Herd.

In einer Schüssel verquirle ich nun drei mittelgroße Eier, rühre 200 ml von der etwas abgekühlten Milch darunter und würze mit zwei kräftigen Prisen Salz, Pfeffer aus der Mühle und wenig frisch geriebener Muskatnuss.

Die Eiermilch wird über die Brotscheiben gegossen, ich gebe noch einen EL frisch geschnittene Petersilienblätter dazu und verknete alles mit den Händen zu einer kompakten Masse. Falls mir diese zu trocken erscheint, gebe ich noch etwas von der restlichen Milch dazu.

Ich lasse die Knödelmasse zugedeckt 20 Minuten ziehen, bevor ich mit gut angefeuchteten Händen acht Knödel drehe und diese vorsichtig in einen großen Topf mit reichlich kochendem Salzwasser gebe.

Darin lasse ich die Knödel knapp unter dem Siedepunkt in etwa 15 bis 20 Minuten garziehen. Mit dem Schaumlöffel herausnehmen und am besten gleich servieren.

Eine schöne Variante, vor allem als Suppeneinlage geeignet, sind Speckknödel. Für diese gebe ich drei, vier EL ausgelassene Speckwürfel sowie angedünstete Würfel von einer kleinen Zwiebel in die Knödelmasse, das gibt einen deftigeren Geschmack. Falls von Semmelknödeln wider Erwarten etwas übrigbleibt, kann man sie am nächsten Tag wunderbar verwerten. Wie das geht, verrate ich Ihnen in der nächsten Folge.

Bis dahin, Ihr

Alfons Schuhbeck