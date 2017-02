Streetfood Friday: Aller guten Dinge sind drei

Am Freitag, den 3. März 2017 findet der nächste Streetfood Friday im Pressehaus statt. Wer Hunger mitbringt, kommt in den Genuss eines vielfältigen kulinarischen Angebots.

Seit Januar 2017 findet jeden ersten Freitag im Monat ein großer Streetfood Markt statt: Der Streetfood Friday. In der Kantine, der Eventhalle und auf dem Parkplatz des Münchner Pressehauses in der Paul-Heyse-Straße 2-4 erwartet Sie nun zum dritten Mal eine Auswahl der besten Streetfood Anbieter und Foodtrucks Deutschlands.

Besucher können sich am Freitag, 3. März 2017 ab 17 Uhr auf einen Markt mit vielen kleinen Essensständen, Garküchen und Foodtrucks sowie DJs, Musik, Drinks und Künstlern freuen. Dieses Mal werden 18 Anbieter vor Ort beim Streetfood Friday dabei sein:

Nomads Spirit

+ © Nomads Spirit Attraktion von Nomads Spirit sind sogenannte "Buuz", hausgemachte und dampfgegarte Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen, wie Rind- oder Lammfleisch oder vegetarischen Zutaten. Das Gericht wird noch mit einem frischen Salat als Beilage abgerundet. Zudem gibt es mongolischen Tee, „Zai“, oder „Hoormi“, ähnlich wie persischer Lassi oder türkischer Ayran. Essen und Getränke werden mit viel Liebe und Leidenschaft nach mongolisch-traditioneller Art zubereitet.

EaTbox

EaTbox mit den - laut eigenen Angaben - besten Chips des Universums: Mit der EaTbox kommt frische südamerikanische Küche nach Deutschland. Leckere Burritos mit frischen Salsas, Chutneys und Carnitas, knusprige Chips - und das alles in einer Box. Die EaTbox setzt beim Wareneinkauf zudem klar auf Produkte aus dem Umland.

Razz und Rübe

Razz und Rübe heißt: fix, frisch, gesund und abwechslungsreich. Ohne Fleisch, ohne künstlichen Schnickschnack. Natürlich und mit einer extra Portion Liebe. Für ihre raffinierten Rezepturen verwenden Razz und Rübe nur allerbeste Bio-Zutaten. Naturbelassenes Gemüse, exotische Blütengewürze und grandiose Öle.

Heidis Flammkuchen

Heidi`s Flammkuchen verwöhnt Gäste mit frisch zubereiteten Flammkuchen in verschiedenen Varianten. Egal ob deftig, vegetarisch oder süß, für jeden Geschmack ist was dabei. Hohe Qualität, regionale, frische Produkte, gepaart mit ausgefallenen Ideen bei den Belägen machen Heidi's Flammkuchen zu etwas Besonderem.

+ © Heidis Flammkuchen

Sunset Grill

Der Sunset Grill bringt den Geschmack von Ibiza zu Ihnen. Die Liebe zur Insel, die Vielfältigkeit und Internationalität der Gerichte haben die Gründer Lars und Hans dazu bewegt, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Frisch zubereitete Gerichte wie Paella, Chicken Tikka, vielfältige und ausgefallene Burger und Tapas sind nur ein kleiner Teil der Gaumenfreuden, die Sie erwarten.

+ © Sunset Grill

Feuerspießer

Die "Spießer" sind am Grill: Einzigartig lange Feuerspieße mit rund 300 Gramm Fleisch samt Zwiebeln und Paprika auf einem drei Meter langen Holzkohlegrill erwartet Fleischeslustige hier. Mittels des brennenden Buchenholzes wird der Spieß während des Grillens zweimal mit einer außergewöhnlichen BBQ-Sauce eingestrichen, so dass dieser nach Fertigung einen leicht rauchig und sehr würzigen Geschmack erhält.

Beefträger

+ © Beefträger Frisches, hausgemachtes BBQ – und noch viel mehr. Ob Pork, Beef oder Turkey: Die Spezialitäten von Beefträger werden über viele Stunden im Smoker bei Niedrigtemperaturen so lange gegart, bis sie so zart sind, dass man sie auseinanderziehen kann. Das zarte, leicht geräucherte Fleisch zusammen mit amerikanischem Cole Slaw macht das Geschmackserlebnis einzigartig. Durch die sorgfältige Auswahl der Partner und Lieferanten ist höchste Qualität garantiert.

Vision e.V.

Vision e.V. verwöhnt mit einem reichhaltigen Angebot an osttürkischen Spezialitäten. Schon zum zweiten Mal sammeln engagierte Vereinsmitglieder durch diese Aktion für ihren Bildungsverein, der sich gleichermaßen um Nachhilfe für Schüler und Integrationskurse für Migranten kümmert. Essen für den guten Zweck!

Ballery Inc.

+ © Ballery Inc. Ballery Inc. möchte Fleischpflanzerln & Co. neues kulinarisches Leben einhauchen, indem deren Tradition mit einer gehörigen Prise Innovation und frischem Wind aus den Küchen rund um die Welt des Meatballs belebt wird. Höchste Zeit, denn nicht nur international ist der Meatball in allen erdenklichen Variationen als Trendsetter auf dem Vormarsch. Ein altbewährter Klassiker in neuen leckeren Varianten, unter ausschließlicher Verwendung regionaler und hochwertiger Zutaten - das ist Ballery Inc.

Koji

Koji steht für gesundes sowie leichtes und leckeres Essen für Japaner und Europäer. "Omusubi" sind Reisbällchen mit verschiedenen Füllungen und die praktische japanische Brotzeit. Mit einer speziellen Füllung bekommt jedes Omusubi seinen eigenen Geschmack.

Grillin me softly

Mit Grillin' me softly kommen New Yorks Delikatessen und die moderne amerikanische Fusionsküche direkt nach München. Wie New York von unterschiedlichsten Kulturen geprägt wird, so verschmelzen auch in den Gerichten von Grillin' me softly verschiedene internationale Einflüsse. Asiatische Sandwiches, französische Salate und vietnamesische Tacos zeichnen somit das Menü aus.

+ © Grillin' me softly

Crepes les amis

Französisches Flair für Bayern: Crepes les amis bietet kulinarische Köstlichkeiten aus Frankreich wie Crepes oder Galettes (aus Buchweizen) an - sowohl herzhaft als auch süß. Dazu gibt es leckere Kaffeesorten.

+ © Crêpes les amis

Napo Amo

Napo Amo backt das Original: Weich und kompakt mit einem hohen Rand, ist die Pizza von Napo Amo besonders weich und zusammenklappbar. Das Geheimnis liegt im Fermentationsprozess, der bei echtem neapolitanischen Pizzateig mindestens 24 Stunden andauert.

+ © Napo Amo

Guerilla Gröstl

Guerilla Gröstl steht für naturbelassenes, medium gebratenes Rindfleisch, täglich frisch von Hand gebackene Brötchen, selbstgemachte Saucen und Toppings und knackige Salate von Bauern aus der Region. Bei Guerilla Gröstl Food Trucks erwartet den Kunden Live Cooking der besonderen Art und höchsten Qualität.

+ © Guerilla Gröstl

Coffee Bike

Das Coffe Bike radelt mit dem schwarzen Gold in allen erdenklichen Variationen direkt auf den Streetfood Friday. Die Böhnchen aus den besten Anbaugebieten Perus und Höhenlagen Mittelamerikas verleihen diesen Caferinos einen besonders vollmundigen Charakter. Und durch die delikate Röstung entsteht ein samtiges und ausgewogenes Aroma, dass alle Besucher ohne Umwege zum Coffee Bike führt.

+ © Coffee Bike

All Seasons Catering

Weena Jones ist Köchin und Eigentümerin von All Seasons Catering. Mit Liebe zum Essen hat sie das kleine Catering-Unternehmen gegründet. Bei ihren Wraps und Currys läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ob mit Huhn oder in vegetarischer Variation - hier kommt jeder auf seine Kosten.

+ © All Seasons Catering

Tanitani

Tanitani Gastronomie und Pisco Bar holen die Gastronomieschätze Perus nach München. Exotische kreolische Gerichte und geschmackvolle Pisco Cocktails werden Ihren Gaumen verwöhnen. Uralte Nahrungsmittel der Inka's sind in den Gerichten vertreten, sowie frische duftende Gewürze.

Confitures & Mehr

+ © Confitures & Mehr Confitures & Mehr ist eine familiengeführte Marmeladen-Manufaktur. Egal ob Rosenkonfitüre oder Veilchenmarmelade - hier werden die Prinzipien der Slowfood-Bewegung gelebt. Confitures & Mehr lehnt zudem die Verwendung von Konservierungs- und Farbstoffen sowie Geschmacksverstärkern grundsätzlich ab. Das große Sortiment umfasst köstliche Fruchtkonfitüren, Chilimarmeladen, Biergelees, gebrannte Kürbiskerne und vieles mehr.

Allgemeine Infos

Veranstaltungsdatum: Freitag, 03. März 2017

Uhrzeit: 17:00 Uhr - 00:00 Uhr

Veranstalter: Midnightbazar in Kooperation mit der Mediengruppe.

Eintritt: Frei

Musikprogramm: Radio Arabella ist diese Mal Partner und stellt einen DJ.