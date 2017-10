Kein Witz! Dieser Schokoriegel hat am meisten Kalorien

Dass Schokolade viele Kalorien hat, ist bekannt. Doch wie viele Kalorien stecken wirklich in Schokoriegeln und anderen süßen Snacks? Das Ergebnis überrascht.

Für den süßen Appetit zwischendurch greifen die meisten Menschen gerne mal zum Schokoriegel oder einem schokoladigen Snack. Wir haben die Kalorienbomben genauer unter die Lupe genommen: Welche Nascherei hat die meisten Kalorien?

"Schmeckt joghurt-leicht",... ist es aber nicht

Die erste unerwartete Kalorienbombe in der Auswertung: Yogurette. Zwar wiegt ein Riegel nur 14 Gramm und hat lediglich 75 Kalorien. Wenn man das hochrechnet auf 100 Gramm, was in etwa sieben Riegeln entspricht, kommt man aber auf satte 535 Kalorien. Damit landet der Schokoriegel im Ranking auf dem dritten Platz. Im Vergleich dazu: 100 Gramm Big Mac haben nur 257 Kilokalorien.

Auf dem zweiten Platz der Kalorien-Auswertung landet der Schokoriegel Snickers: Er hat auf 100 Gramm hochgerechnet 554 Kalorien.

"Die einzigartige Verbindung aus Milch und Schokolade" - und Kalorien

Der mit der "Extra-Portion Milch" ist dabei nicht so leicht, wie vermutet: Auf dem ersten Platz der kalorienreichsten Schokoriegel im Ranking landet der Kinder Riegel. Bei 21 Gramm bringt er es auf 115 Kalorien. In der Hochrechnung auf 100 Gramm, was etwa fünf Riegeln entspricht, hat der Schokoriegel also 557 Kalorien und ist damit Spitzenreiter des Rankings.

Überraschend "leicht"

So sehr Yogurette und Kinder Riegel mit hohen Kalorienzahlen überraschen, so sehr erstaunt, dass der Mars-Riegel im Ranking die wenigsten Kalorien hat: Bei 58 Gramm hat ein Mars 262 Kalorien. In 100 Gramm gerechnet, hat der Schokoladen-Karamell-Snack also rund 100 Kalorien weniger als der Kinder Riegel.

Die Kalorien der Schokoriegel im Überblick

Schokoriegel Gramm pro Riegel Kalorien Kalorien pro 100 g Bounty 28,5 g 133 kcal 467 kcal Yogurette 14 g 75 kcal 535 kcal Kinder Riegel 21 g 117 kcal 557 kcal Lion 45 g 220 kcal 488 kcal Mars 58 g 262 kcal 452 kcal Milky Way 25 g 114 kcal 456 kcal Snickers 55 g 305 kcal 554 kcal Twix 29 g 141 kcal 486 kcal

