verbrauchertaeuschung: Ist gar kein Fleisch in Fleischtomaten?

Nach Forderung von Agrarminister

Agrarminister Schmidt will Fleischbezeichnungen für vegetarische und vegane Lebensmittel verbieten. User machen sich derweil in den sozialen Netzwerken über die so genannte Verbrauchertäuschung lustig.

Agrarminister Schmidt sieht in veganen oder vegetarischen Produkten, die als Fleisch, Schnitzel oder Wurst bezeichnet werden, eine Verbrauchertäuschung. Er forderte eine Verbot dieser Bezeichnungen.

User der sozialen Netzwerke zeigen auf ihre ganz eigene Art, was sie von der Forderung halten - und amüsieren sich im Netz darüber.

So stellt Twitter-User Shahak Shapira den Vergleich eines Hackfleischklumpens mit einer Fleischtomate auf und fordert ein Verbot der Zimtschnecke - in der ja gar keine echte Schnecke enthalten sei.

User Pause bis Silvester zeigt sich verwirrt, weil ihn scheinbar der Unterschied zwischen Rosenkohl und Altkanzler Kohl mit einem Strauß Rosen im Arm durcheinander bringt:

Während der Nutzer don'tpanic_berlin anprangert, er habe schon sechs Reisetabletten geschluckt und sei leider immer noch zuhause, ist User Thees höchst beunruhigt über die Begrifflichkeiten Bierwurst, Leberkäse und Kinderschokolade.

Jetzt hab ich schon 6 Reisetabletten geschluckt und bin immer noch zuhause #verbrauchertaeuschung — don't panic_berlin (@dontpanicBerlin) 28. Dezember 2016

Vegane Currywurst soll #verbrauchertaeuschung sein?



Wie siehts aus mit

- Bierwurst

- Leberkäse

- Babyöl

- Kinderschokolade

- Gummibärchen? — Thees (@theresakalmer) 29. Dezember 2016

Viele weitere Nutzer machen sich unter dem Hashtag #verbrauchertaeuschung über die Forderung des Verbots lustig und zeigen damit, was sie davon halten. Die besten Tweets gibt es hier in der Übersicht:

Die Haribo-Schlümpfe finde ich besonders tragisch #verbrauchertäuschung — Susanne Kasper (@literaturschock) 28. Dezember 2016

Sag mal, ist in Bärchenwurst gar kein kleiner Bär und wie sieht das mit Babyöl aus?!#Schmidt #Verbrauchertäuschunghttps://t.co/oraHGgZrwB — Protilope (@Protilope) 28. Dezember 2016

Und können wir uns bitte auch andere Namen für Rossknödel bzw. Pferdeäpfel einfallen lassen? #verbrauchertäuschung — Susanne Kasper (@literaturschock) 28. Dezember 2016

Ob Schmidt als nächstes den Kinderteller verbieten lässt?#verbrauchertäuschung — Frau Büüsker (@uedio) 28. Dezember 2016

