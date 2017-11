Ex-Mitarbeiter warnt: Finger weg von diesem McDonald's Burger!

Ich war gt 3 J nimmer bei McD. Es ist ungesund, fördert die Massentierhaltung, belastet die Umwelt und dazu noch hat das Zeugs immenze kcal.

Mich kotzt es zB auch an wenn jmd in der U-Bahn/Tram/Bus die McD BirgerKong oder Dönersandwichs verspeist, Essensreste verteilt.

Übrigens: McD Mitarbeiter haben am Tresen, beim Aufbnehmen der Bestellung, oftmals "Time is money". Daher sind sie ungeduldig, wenn Du bei der Bestellung noch grübelst.

"Subway" ist nicht anders.