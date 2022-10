„Polizeiruf 110“ im Ersten: Der Krimi „Hexen brennen“ mit Claudia Michelsen hält nicht, was er verspricht

Wohin bin ich hier geraten? Claudia Michelsen als Kommissarin Doreen Brasch ermittelt in einem Mordfall in einem kleinen Dorf am Fuße des Brocken im Harz. © Conny Klein/MDR

Die ARD wollte passend zu Halloween einen „Polizeiruf 110“ präsentieren, der am sagenumwobenen Brocken im Harz spielt und in dem es um Okkultismus und Übernatürliches geht. Doch der Krimi „Hexen brennen“ mit Claudia Michelsen hält nicht, was er verspricht.

Furcht einflößende Fratzen und Feuerschein, wabernde Nebel und der unvermeidliche Schrei eines Käuzchens – oder war es doch der eines Menschen? Routiniert spielen die Macher dieses Krimis mit den Elementen des – selbstverständlich jugendfreien – Horrorfilms, zwei geheimnisvolle Mädchen, die über den Dingen zu schweben scheinen, inklusive. Archaisches Brauchtum als Kulisse, hinter der Morde geschehen – im Prinzip kein schlechter Plot, wie vor Jahren ein mit der alemannischen Fasnet verwobener Schwarzwälder „Tatort“ gezeigt hat. Doch in diesem „Polizeiruf 110“, der am Fuße des sagenumwobenen Brocken im Harz spielt, geht dieses Konzept nicht auf. Allzu offensichtlich hat Drehbuchautor Wolfgang Stauch „Hexen brennen“ auf Halloween hin geschrieben.

Denn stellt man die Nebelmaschine ab, entpuppt sich diese Episode als atemberaubend eindimensionales Konstrukt eines Konflikts zwischen Männern und Frauen auf dem Dorf, der eine Tote nach der anderen fordert. Ehen, aus denen die Luft raus ist, frustrierte Mütter, Söhne, Ärzte und Pastorinnen, das Ganze angesiedelt in einem seltsam leblosen Ort – das mieft sieben Kilometer gegen den Wind, daran ändern auch die ach so vielsagenden Zeichen an den Wänden nichts. Wenn das alles nicht unfreiwillig schräg wäre, müsste man die Stirn runzeln über die Moral, nach der sich hier – im Detail übrigens völlig unrealistisch – das schwach gewordene starke am stark gewordenen schwachen Geschlecht rächt, mit jeweils einem toten Hund (!) als Menetekel.

Als Horrorkomödie würde das vielleicht noch funktionieren, doch Autor Stauch und Regisseurin Ute Wieland lassen keinen doppelten Boden erkennen, stattdessen quälen sie ihr Publikum mit schwermütigen Dialogen in heruntergekommenen Etablissements, mit bizarren „Hexentänzen“ im Wald, mit Blicken in verstaubte Bücher und auf rostige Folterwerkzeuge. Wie im falschen Film muss sich Claudia Michelsen als Kommissarin Doreen Brasch vorkommen – und ein bisschen merkt man ihr das auch an. Ermittlungsarbeit kann man das nicht nennen, was Brasch und ihr Chef Uwe Lemp (Felix Vörtler) hier zeigen (müssen).

Dass Kommissariatschef Lemp ohne professionelle Distanz mit den obskuren Dörflern säuft und anschließend mit ihnen über den Friedhof stolpert, ist eine von ganz wenigen Szenen, die zeigen, was man aus diesem Stoff hätte machen können. Der Rest ist zum Gruseln.