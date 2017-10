Bush in der Tonhalle: Krachende Nostalgie mit Thomalla am Mischpult

Rock aus den 90ern und ein R.E.M.-Klassiker: Die englische Band Bush trat in der Tonhalle auf.

München - Was macht man als Rockstar, wenn man eine neue Flamme hat? Man nimmt sie mit zu seinem Konzert. Da geht’s dem Bush-Frontmann Gavin Rossdale nicht anders als einem Schulband-Sänger. Also darf Sophia Thomalla, Model und Ex von Till Lindemann (Rammstein), den Auftritt tanzend vom Mischpult aus verfolgen.

Sie ist nicht die Einzige, die dabei kräftig die Hüfte schwingt. Denn trotz eines ziemlich belanglosen neuen Albums und einer nicht ausverkauften Tonhalle legen die vier britischen Rocker, die in den vom Grunge versifften 90ern ihre Glanzzeit hatten, einen gelungenen Auftritt hin. Wenn Rossdale bei Swallowed mit geschlossenen Augen ins Mikro schmachtet, stellen sich noch immer die Armhaare auf. Genauso, wenn das Publikum zu Glycerine gemeinsam die Stimme erhebt. Gute Songs werden eben nicht schlechter.

+ In der Tonhalle dabei: Sophia Thomalla tanzte am Mischpult zur Musik von Bush. © dpa

Seichte neue Stücke und alte Kracher

Rossdales Stimme klingt wunderbar warm und kratzig, der Sound kommt selbst im hinteren Hallenbereich noch gut an. Und die etwas seichten neuen Stücke sind so gut zwischen den alten Krachern platziert, dass sich die Stimmung konstant bis zur Zugabe über den Abend rettet.

Kleiner Höhepunkt: Das einzige Cover des Abends, der R.E.M.-Klassiker The One I Love. Hier darf Rossdale noch mal wie ein feuriger Boxer über die Bühne tänzeln, während die Fans die Konturen seines Waschbrettbauches unter dem durchgeschwitzten T-Shirt bewundern. Sophia Thomalla tanzt da bereits nicht mehr am Mischpult. Das Publikum dafür umso mehr - dank einer gut gelaunten Band und einem kräftigen Schuss Nos­talgie.

