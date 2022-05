Bastian Schweinsteiger und Martin Suter live in München: Sie lesen in der Isarphilharmonie!

Von: Katja Kraft

Verstehen sich prächtig: Starautor Martin Suter (M.) und Fußballstar Bastian Schweinsteiger. Mit auf dem Pressetermin dabei, Schweinsteigers Ehefrau Ana Invanovic. © Jens Kalaene/dpa/

Martin Suter hat ein Buch über das Leben von Fußballstar Bastian Schweinsteiger geschrieben. „Einer von euch“ ist keine klassische Biografie, sondern ein Roman. Der Sportler ist begeistert: „Das ist mein Leben!“ Am 17. Mai 2022 stellen sie es in der Münchner Isarphilharmonie vor.

Ein Roman über einen der besten Fußballer, den wir in diesem Lande haben. Und er beginnt – mit einem Eigentor. Martin Suter, er wiederum einer der besten Autoren, den die Schweiz hat, hat den Schalk im Nacken. Es muss ihm eine diebische Freude gemacht haben, „Einer von euch“, Untertitel: „Bastian Schweinsteiger“, mit einer solchen Blamage in der Eingangsszene zu beginnen. Mit diesem Twist gibt er die Tonart vor: Das hier ist keine sachliche Biografie. Das hier ist Literatur. „Ich bin Romancier, kein Biograf“, betont der 73-jährige Schweizer denn auch bei der launigen Pressekonferenz, die der Diogenes Verlag nun veranstaltete. Am 26. Januar erschien das Buch, der Medienrummel ist groß, alle wollen wissen: Wie viel Wahres steckt drin in diesem Roman, der am Leben des Ex-FC-Bayern-Superstars* orientiert ist? Am 17. Mai 2022 kommen Schweinsteiger und Martin Suter live in die Münchner Isarphilharmonie, um mehr darüber zu erzählen.

Bastian Schweinsteiger ist natürlich die Hauptfigur in seinem Biografie-Roman

Damit über den Wahrheitsgehalt des Buches nicht nur der Autor Martin Suter selbst beurteilt, wurden zur Präsentation im Januar auch gleich seine beiden Hauptpersonen eingeflogen. Jawohl, nicht nur Bastian „Basti“ Schweinsteiger* ist der Held dieses Romans. Seine Frau Ana Ivanovic ist die Heldin. Im Buch wie auch in Schweinsteigers Leben. Das wird in den Blicken deutlich, die sich die zwei seit 2016 Verheirateten beim Pressegespräch zuwerfen; in der Art, in der sie, ein bisschen beschämt von so viel Aufhebens um ihr Liebesglück, erzählt, dass sie schon bei der ersten Verabredung mit Basti merkte, dass er „der Eine“ sei. Und wenn der dann noch den schönen Satz sagt: „Durch Ana habe ich gelernt, was Liebe ist“, dann wirkt selbst der sonst so coole Moderator Marcel Reif ein bisschen gerührt. Und Martin Suter lächelt wissend. Als wolle er sagen: „Seht ihr, ich wusste doch, dass das eine gute Geschichte ist.“

Der schönste Moment seiner Karriere – das war für Bastian Schweinsteiger sein Abschiedsspiel 2018 vom FC Bayern München. © Sven Hoppe

Ist sie. Eigentlich sind es sogar zwei Geschichten. Die eine beginnt in Oberaudorf im Landkreis Rosenheim, wo wir Basti kennenlernen. Die andere beginnt in Serbien, das im Jahr 1989, als wir der kleinen Ana erstmals begegnen, noch Jugoslawien heißt. Beide Biografien verlaufen parallel. Bis sich die zwei finden – und man als Leser das Gefühl hat: Das kann kein Zufall sein.

Martin Suter erzählt auch das Leben von Ana Ivanovic

Einer der ersten Sätze, die der Fußballer Bastian Schweinsteiger dem Autor Martin Suter sagte, als sie sich trafen, um über das Buch zu sprechen, war, dass er nicht an Zufälle glaube. Und: dass das Leben seiner Frau viel spannender sei als sein eigenes. Suter, ganz aufmerksamer Zuhörer, verwob diese Überzeugungen des Sportlers und machte daraus einen Roman über: Erfolg, Schicksal, Zielstrebigkeit, Siegeswillen, Familie und immer wieder: Liebe.

Der schönste Moment seines Privatlebens – das waren die Hochzeit mit Ana Ivanovic 2016 und die Geburten ihrer gemeinsamen Kinder, betont Bastian Schweinsteiger. © Babirad

Bastian Schweinsteiger ist begeistert von dem Roman über sein Leben

Nun schützt sich Suter zwar hinter dem Begriff „Roman“, doch da seine beiden Helden ja quicklebendig und des Lesens mächtig sind, bleibt eine wichtige Frage: Gefällt’s ihnen? Strahlen bei Ana Ivanovic. Ja, sie habe Tränen in den Augen gehabt, als sie es zum ersten Mal gelesen habe. Und Bastian Schweinsteiger, der durch seine Ana nicht nur die wahre Liebe, sondern auch die Bücherwelt für sich entdeckt hat, macht an Suter gewendet das schönste Kompliment, das man einem Autor machen kann: „Ich weiß noch, wie er mir seinen ersten Entwurf des Romans gab, das waren 340 Seiten. Für mich als jemand, der bis dahin echt nicht viel gelesen hat, ganz schön viel. Doch ich habe es in einem runtergelesen und wollte nichts verändern. Ja, das ist mein Leben.“

Martin Suter: „Einer von euch. Bastian Schweinsteiger“. Diogenes, Zürich, 384 Seiten; 22 Euro. Bastian Schweinsteiger und Martin Suter stellen das Buch am 17. Mai 2022 in der Münchner Isarphilharmonie vor. Karten gibt es hier