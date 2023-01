Berliner Theatertreffen: Kammerspiele und Residenztheater sind eingeladen

Von: Michael Schleicher

Mit „Das Vermächtnis“ fährt das Münchner Residenztheater zum 60. Theatertreffen nach Berlin. © Sandra Then/Bayerisches Staatsschauspiel

Das Berliner Theatertreffen ist die Leistungsschau des deutschsprachigen Theaters. Nun hat die Jury die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen des vergangenen Jahres bekannt gegeben.

Doppelter Erfolg für München: Sowohl das Bayerische Staatsschauspiel als auch die Münchner Kammerspiele sind in diesem Jahr zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Die Jury der Leistungsschau der deutschsprachigen Theater hat bei ihrer Pressekonferenz am Donnerstag (26. Januar 2023) bekannt gegeben, welche zehn Inszenierungen für sie die bemerkenswertesten des vergangenen Theaterjahres sind. Das 60. Berliner Theatertreffen findet von 12. bis zum 28. Mai 2023 statt.

Berliner Theatertreffen: Residenztheater und Kammerspiele nominiert

Nominiert für die 60. Auflage des Festivals ist das Münchner Residenztheater mit Christoph Stölzls Inszenierung „Das Vermächtnis“ von Matthew Lopez nach dem Roman „Howards End“ von E. M. Forster. (Lesen Sie hier unsere Premierenkritik zu „Das Vermächtnis“ am Münchner Residenztheater.) Die Münchner Kammerspiele fahren mit „Nora“ in der Regie von Felicitas Brucker nach Berlin. (Lesen Sie hier unsere Premierenkritik zu „Nora“ an den Kammerspielen.)

An den Münchner Kammerspielen ist Katharina Bach in der Titelrolle von „Nora“ zu erleben. © Armin Smailovic/Münchner Kammerspiele

Außerdem beim Theatertreffen vertreten sind das Schauspiel Bochum (mit zwei Arbeiten), das Deutsche Theater Berlin, das Burgtheater (mit zwei Arbeiten), das Theater Basel, das Anhaltische Theater Dessau und die Volksbühne Berlin. Hier finden Sie alle nominierten Inszenierungen im Überblick: „Das Vermächtnis (The Inheritance). Teil 1 und Teil 2“ (Residenztheater München), „Der Bus nach Dachau. Ein 21st Century Erinnerungsstück“ (Schauspielhaus Bochum/De Warme Winkel Koproduzent Internationaal Theater Amsterdam), „Der Einzige und sein Eigentum“ (Deutsches Theater Berlin), „Die Eingeborenen von Maria Blut“ (Burgtheater, Wien), „Ein Sommernachtstraum“ (Theater Basel), „Hamlet“ (Anhaltisches Theater Dessau), „Kinder der Sonne“ (Schauspielhaus Bochum), „Nora“ (Münchner Kammerspiele), „Ophelia’s Got Talent“ (Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin und Spirit in Koproduktion mit Productiehuis Theater Rotterdam), „Zwiegespräch“ (Burgtheater, Wien).